Madagascar: Fin de la grève des enseignants - Reprise des cours à partir de lundi

Le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats d'enseignants ont finalement trouvé un terrain d'entente. Un protocole d'accord a été signé hier, mettant fin à un long arrêt de l'enseignement.

Accord trouvé. Les enseignants des établissements scolaires publics annoncent la fin de leur grève. « Nous retournerons en classe à partir de lundi. Nos revendications ont été satisfaites. Le protocole d'accord a été signé », déclare Mahatoky, membre du syndicat Mitafa, l'un de ceux qui avaient insisté sur la poursuite du mouvement après la nomination de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale.

Ce protocole d'accord répondrait aux cinq principales revendications des enseignants : le recrutement dans la fonction publique des sortants de l'École normale supérieure (ENS), des enseignants issus du CFPRP ainsi que des enseignants FRAM ; l'intégration systématique des contractuels après six ans de service ; et l'augmentation de l'indemnité de craie ainsi que de celle de logement, selon une publication du ministère de l'Éducation nationale, hier, sur sa page Facebook.

Une source avisée précise qu'il aurait été convenu dans ce protocole d'accord d'augmenter l'indemnité de craie de 50 000 ariary pour la porter à 150 000 ariary, et celle de logement à 200 000 ariary, contre 14 000 ariary actuellement.

Avancée historique

L'accord a été signé entre la ministre de l'Éducation nationale, le Dr Elis Karena Hanitriniaina, et les représentants syndicaux, notamment ceux du Vondron'ny Mpanabe Mijoro (VMM), du Mpanabe Manova Ifotony (MMI), des enseignants de l'École normale supérieure (ENS) et des enseignants non fonctionnaires (FRAM). Les mesures convenues devraient être intégrées au projet de loi de finances initiale 2026.

« Les discussions ont été longues avant d'en arriver à cette résolution. Cela faisait une dizaine d'années que le problème persistait. J'ai fait tout cela pour vous, les élèves, car je sens votre envie d'apprendre. J'ai agi pour que vous puissiez retourner à l'école», a déclaré la ministre de l'Éducation nationale à cette occasion.

Cette signature du protocole d'accord ouvre la voie à un retour à la normale dans les établissements scolaires, après un mois de suspension des cours. Il a été convenu que les cours reprendront à partir du lundi 10 novembre 2025 sur tout le territoire.

Les syndicats, de leur côté, saluent « une avancée historique » pour la profession enseignante, tout en appelant à la vigilance pour que les engagements pris soient effectivement mis en œuvre. « Nous restons ouverts au dialogue, mais nous veillerons à ce que les promesses se traduisent en actes », a déclaré un représentant du VMM.

« Si ces promesses ne sont pas tenues, nous reprendrons la grève », prévient un autre enseignant. Plusieurs d'entre eux restent prudents.