Madagascar/Guinée Equatoriale: Football /Match amical - Les Barea ont rendez-vous avec la Guinée équatoriale

Madagascar ne jouera finalement qu'un seul match amical durant la fenêtre FIFA. Les Barea affronteront les Nzalan National équatoguinéens le 17 novembre en Turquie.

Un seul match. À une semaine de la trêve internationale, le président de la Fédération malgache de football, Alfred Randriamanampisoa, nous a confirmé que Madagascar disputera un match amical contre la Guinée équatoriale dans le cadre de la fenêtre FIFA, entre le 10 et le 18 novembre. Il avait initialement été prévu que les Barea disputeraient deux matches, mais ils ne joueront finalement qu'un seul, contre les Nzalan National équatoguinéens, programmé le lundi 17 novembre à Antalya, en Turquie.

Le match contre les Harambee Stars kenyans, prévu en Turquie le 14 novembre, a été annulé. « La liste des convoqués devrait être publiée demain (ce vendredi). Le nombre de locaux sera moins important que d'habitude pour ce match amical », a confié le président de la fédération.

Lors des quatre dernières journées en septembre et octobre, qualificatives pour la Coupe du monde 2026, le sélectionneur Corentin Martins a fait appel à sept locaux. Le technicien franco-portugais devra ainsi convoquer davantage d'expatriés, compte tenu de l'indisponibilité de certains cadres, comme Marco Ilaimaharitra, blessé aux adducteurs. Le club de Clément Couturier, l'US Thionville, a pour sa part déjà annoncé sa libération pour la trêve internationale.

Supérieur sur le papier

Les délégations des joueurs et du staff, expatriés et locaux, devraient être regroupées en Turquie à partir du 11 novembre.

Les Barea avaient dominé les Nzalan National lors de leurs quatre dernières rencontres. Madagascar avait battu la Guinée équatoriale lors des deux matchs qualificatifs à la CAN : victoire 1-0 au match aller et 1-0 également au retour en octobre 2018. Les Barea les avaient également défaits 2-1 au match retour comptant pour la qualification à la Coupe du monde, en novembre 2011, après une défaite 0-2 à l'aller.

Après leur élimination aux portes des matchs de barrage de la zone Afrique qualificatifs au Mondial, les Barea A se concentreront désormais sur la prochaine qualification pour la 36e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Les éliminatoires se dérouleront en 2026, et la phase finale de la CAN sera coorganisée par trois pays d'Afrique de l'Est : Kenya, Ouganda et Tanzanie, en juin et juillet 2027.

La publication de la liste des Barea convoqués est donc attendue ce vendredi ou au plus tard ce week-end.