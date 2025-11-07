Sénégal: Edward Gemayel (FMI) - «D'importants progrès dans les discussions avec le Sénégal»

Une équipe du Fonds monétaire international (Fmi) a bouclé, ce jeudi 6 novembre 2025, une mission de deux semaines au Sénégal. Entamée le 22 octobre, cette mission, qui s'inscrit dans le cadre des négociations d'un nouveau programme, devait initialement prendre fin le 4 novembre, mais elle a été prolongée de quelques jours.

Dans l'entretien qu'il a accordé au Soleil et à l'APS, le chef de mission du FMI pour le Sénégal, Edward Gemayel, a fait part de progrès substantiels dans les discussions.

« À ce stade, nous avons fait énormément de progrès dans les discussions sur les politiques économiques et les réformes nécessaires pour le nouveau programme, ainsi que sur les mesures correctrices liées à la dette cachée », a-t-il déclaré.

M. Gemayel est également revenu sur l'épineuse question des subventions à l'énergie et a défendu une relation « très cordiale » avec le gouvernement.