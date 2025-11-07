Sénégal: Affaire Prodac - Pape Malick Ndour placé en garde à vue, plus de 2 milliards FCfa en cause

Le responsable de l'Apr, Pape Malick Ndour, reste entre les mains des limiers. Sous le coup d'une délégation judiciaire, il a été arrêté à son domicile, ce jeudi matin, par des agents de la Division des investigations criminelles (Dic).

Il a finalement été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et détournement présumé de deniers publics portant sur environ 2 milliards 40 millions de FCfa, dont 2 milliards pour « paiements non documentés » et 40 millions pour « retenues de paiement ».

Il sera présenté, ce vendredi, au juge d'instruction du Pool judiciaire financier (PJF).

Cette interpellation fait suite à des enquêtes menées à la suite d'un réquisitoire supplétif pris par le procureur du Pjf sur la base d'un rapport d'expertise d'une centaine de pages relatif à un présumé détournement de fonds au sein du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac).

D'ailleurs, c'est pour cette même affaire que son prédécesseur à la tête du Prodac, Mamina Daffé, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt à la mi-novembre 2024.