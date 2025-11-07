Afrique de l'Ouest: Arnaques et fausses annonces - La CEDEAO appelle à la vigilance

6 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

La Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) informe le public de l'existence de fausses annonces de recrutement et d'appels d'offres diffusées sur des faux sites internet, en son nom par des individus mal intentionnés dans le but de commettre des faits d'escroquerie.

Elle précise « qu'elle ne perçoit aucun frais pour le recrutement de personnel ou de consultants ou pour la participation à des appels offres ou marchés publics ». Elle ne demande pas non plus de coordonnées bancaires ni de paiements.

La CEDEO appelle les populations à la vigilance face aux fausses informations et aux arnaques en ligne et rappelle ses canaux officiels de communication:

· Site web : www.ecowas.int

· Instagram : @ecowas_cedeao_

· TikTok : @ecowas_cedeao

· Facebook : @Ecowas_Cedeao

· LinkedIn : @Ecowas_cedeao

· X (Twitter) : @ecowas_cedeao

