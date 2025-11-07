Madagascar: Blanchiment de capitaux - La liberté sous caution refusée à Ravatomanga

La justice mauricienne a refusé hier la demande de liberté sous caution de l'homme d'affaires malgache Maminiaina Ravatomanga. Le milliardaire restera ainsi sous étroite surveillance policière, mais désormais dans un autre établissement hospitalier. Après sa comparution devant le tribunal de Port-Louis, il a été transféré de la clinique Phoenix Care, où il était retenu depuis son arrestation, vers l'hôpital Dr A.G. Jeetoo. Il y a été admis au sein de l'unité de soins coronariens.

Le tribunal a pourtant ordonné son placement en détention policière, estimant que les conditions d'une garde médicale n'étaient plus justifiées. Poursuivi par la Financial Crimes Commission (FCC), l'opérateur économique est visé par une accusation provisoire d'entente délictueuse ainsi que par deux chefs d'inculpation liés au blanchiment de capitaux. Selon les autorités mauriciennes, les investigations portent sur des flux financiers suspects remontant à plus d'une décennie.

Depuis son arrivée à Maurice à bord d'un jet privé, l'affaire est devenue un véritable feuilleton judiciaire. Le mystère autour de l'atterrissage de son avion a exposé l'homme d'affaires aux enquêtes des autorités mauriciennes qui ont ouvert de nouvelles pistes d'enquête depuis. Son procès devrait se poursuivre le 13 novembre devant la justice mauricienne.