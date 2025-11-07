Madagascar: Société d'Etat - Le syndicat d'Air Madagascar conteste Madagascar Airlines

Le syndicat des employés d'Air Madagascar a annoncé qu'il allait porter l'affaire devant le tribunal pour contester la création de Madagascar Airlines et réclamer la restitution du fonds de commerce de la compagnie nationale. Selon Aina Rabetrano, président du syndicat, plusieurs engagements financiers et contractuels liés à la liquidation judiciaire d'Air Madagascar n'ont jamais été respectés. « Nous exigeons un audit interne sur l'utilisation du fonds de commerce et sur la gestion du personnel, souvent modifiée par des avenants aux contrats », précise-t-il. Le syndicat a fait appel à des conseils juridiques expérimentés pour défendre ses droits.

Madagascar Airlines a été créée suite à une décision judiciaire visant le redressement d'Air Madagascar. Cette nouvelle entité devait gérer et louer le fonds de commerce de l'ancienne compagnie pour un montant annuel de 500 000 dollars, qui n'a jamais été versé. Face à ces manquements, le syndicat a décidé de contester la décision du tribunal et de demander l'annulation de Madagascar Airlines afin de revenir à la structure originale d'Air Madagascar.

« Juridiquement, Air Madagascar n'a jamais cessé d'exister et le fonds de commerce reste sa propriété. La création de Madagascar Airlines est donc inacceptable », insiste M. Rabetrano.

Depuis 2021, la situation demeure confuse malgré l'annonce par les autorités de la « réactivation » d'Air Madagascar. Le syndicat réclament des précisions sur les implications concrètes de cette réactivation pour l'avenir de la compagnie et de ses employés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn