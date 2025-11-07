Madagascar: Exploitation illégale - 19 kg d'améthystes saisis à Ambatondrazaka

Récemment, les autorités régionales ont saisi 19,30 kg d'améthystes provenant d'une exploitation minière illégale située dans une forêt protégée à la frontière des régions Alaotra-Mangoro et Analanjirofo, à Antanandava.

Selon Rakotomaharo Andonandrianina, directeur régional des ressources minérales d'Alaotra-Mangoro, l'alerte a été donnée par le FIP d'Ambatondrazaka. « Nous avons reçu des informations sur des activités minières suspectes dans une zone protégée. Dès que nous avons eu confirmation, nous avons dépêché une équipe sur place pour constater la situation », a-t-il expliqué.

Les pierres, principalement des améthystes, ont été trouvées dans un site non autorisé et immédiatement saisies. « La saisie de ces 19,30 kg d'améthystes est conforme aux dispositions du Code minier. Il s'agit clairement d'une infraction aux règles régissant l'exploitation des ressources minérales », a précisé le directeur.

Cette opération a été menée en coordination avec la Police des Mines, chargée de surveiller et de faire respecter la législation minière. « Nous collaborons étroitement avec toutes les parties concernées, depuis les autorités locales jusqu'aux services spécialisés, afin de garantir le respect de la loi », a ajouté Rakotomaharo.

La direction régionale rappelle que la surveillance et la régulation des activités minières font partie intégrante de ses missions, visant à protéger les ressources naturelles et à prévenir toute exploitation illégale pouvant nuire à l'environnement et à l'économie locale.

Cette saisie intervient alors que les exploitations minières clandestines se multiplient dans la région, dans un contexte où les ressources minérales, comme l'améthyste, suscitent un intérêt croissant sur les marchés locaux et internationaux. « Notre priorité demeure le respect de la législation minière, tout en sensibilisant les populations sur l'importance de préserver nos ressources naturelles », conclut le directeur.