Sénégal: Edward Gemayel - 'J'espère que nous allons bientôt finaliser un accord, un nouveau programme'

Dakar — Le Fonds monétaire international (FMI) et le gouvernement sénégalais espèrent bientôt s'entendre sur un nouveau programme de coopération, car les deux parties ayant fait "énormément de progrès" dans les discussions menées depuis plusieurs mois sur les finances publiques du Sénégal, a assuré, jeudi, à Dakar, le chef de mission de ladite institution financière pour le pays, Edward Gemayel.

"À ce stade-là, nous avons fait énormément de progrès dans nos discussions sur la politique économique [du Sénégal] et les réformes nécessaires pour le nouveau programme, ainsi que les mesures correctrices de la dette non dévoilée ou dette cachée", a déclaré M. Gemayel dans une interview avec l'APS et le quotidien Le Soleil.

"Nous avons encore besoin d'un peu de temps pour finaliser ces discussions", a-t-il précisé, espérant que "cela va se faire dans les semaines à venir".

En attendant, des réunions se tiendront "virtuellement" à Dakar et à Washington, des rencontres auxquelles seront représentées les deux parties, selon Edward Gemayel.

"On note la résilience de l'économie sénégalaise, malgré les problèmes auxquels elle fait face. La croissance, selon les estimations, sera à peu près de 8 % à la fin de l'année. Ce sera une très forte croissance", a assuré M. Gemayel.

La croissance de l'économie sénégalaise "va baisser un peu l'année prochaine, surtout à cause d'une réduction de la production d'hydrocarbures du pays", a-t-il prédit, espérant tout de même que "les secteurs 'non-hydrocarbures' vont continuer à croître, l'année prochaine et à moyen terme".

"L'inflation est toujours sous contrôle", a-t-il poursuivi, avant de résumer : "Ce sont des indicateurs économiques excellents."

Les autorités sénégalaises "sont déterminées à préserver l'esprit de transparence"

"La deuxième constatation, c'est que les autorités sont très déterminées à améliorer la situation des finances publiques", a reconnu le chef de mission du FMI pour le Sénégal, au terme d'un séjour de deux semaines à Dakar.

"Déjà, le déficit budgétaire était à peu près de 13,5 % du PIB, l'année dernière. Cette année, nous estimons qu'il sera de 7,8 % du PIB. Les données préliminaires que nous avons, concernant les neuf premiers mois de l'année, démontrent que cet objectif de 7,8 % de PIB sera atteint", a-t-il soutenu.

Edward Gemayel pense que "la loi des finances initiale de 2026, qui a été soumise au Parlement, démontre la détermination des autorités à continuer à réduire le déficit budgétaire et à mettre la dette sur une pente baissière, avec un déficit de 5,4 % du PIB pour l'année prochaine".

"La troisième constatation, c'est que les autorités [sénégalaises] sont déterminées à préserver l'esprit de transparence [...] qu'elles avaient lorsque le gouvernement [était constitué il y a] un an et demi", a signalé M. Gemayel. "C'est un point très important."

"Et, dernièrement, il y a un travail technique que nous devons continuer", a-t-il poursuivi, ajoutant, sur la base de toutes les précédentes remarques : "J'espère que nous allons bientôt finaliser un accord, un nouveau programme [...] Nous en arriverons à la conclusion d'un accord, le plus vite possible."

Le FMI et le gouvernement du Sénégal mènent des négociations depuis plusieurs mois, après que les autorités sénégalaises actuelles ont estimé que les finances publiques du pays se sont fortement détériorées en raison de la publication, entre 2019 et 2023, de "données erronées" par les ex-dirigeants du pays, ce que l'ancien président de la République Macky Sall a nié.