Afrique: Tournoi international de futsal U17 - Les Lioncelles A et B signent leur première victoire

Les deux sélections féminines de futsal des moins de 17 ans du Sénégal ont signé, jeudi, leur première victoire au tournoi international "Dakar en jeux", en battant respectivement celle de la Guinée et celle de la Zambie au Dakar Arena de Diamniadio.

Les Lioncelles A ont battu (7-2) les Guinéens, tandis que les Lioncelles B ont surclassé (9-2) les Zambiennes.

Vendredi, les deux sélections sénégalaises vont se croiser à partir de 13 heures, pendant que la Guinée va affronter la Zambie.

Six pays participent au tournoi international de futsal U17 "Dakar en jeux" au Dakar Arena de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar.

En ce qui concerne la compétition féminine de ce tournoi, l'équipe de la Tanzanie ayant décliné l'invitation qui lui a été adressée, en raison de contraintes logistiques, le Comité d'organisation des Jeux olympique de la jeunesse (JOJ) 2026 a invité le Sénégal à présenter une deuxième équipe.

Cette initiative vise à assurer la continuité du tournoi et à maintenir le nombre de matchs initialement prévus.

Les deux équipes du Sénégal, celles de la Guinée et de la Zambie vont ainsi disputer le tournoi féminin, tandis que la compétition masculine va opposer le Sénégal, le Brésil, le Maroc et le Portugal.

Le tournoi international de Futsal des moins de 17 ans, qui se tient de jeudi à dimanche, est organisé dans le cadre du "One year go" marquant le compte à rebours des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre de l'année prochaine.

Les JOJ prévus au Sénégal, une première sur le continent africain, vont se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio.

Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 2 700 athlètes qui vont s'illustrer dans une vingtaine de disciplines sportives, allant de l'athlétisme à l'escrime, en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu sont également au programme des JOJ Dakar 2026.