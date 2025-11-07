Sénégal: Bakel - Un élu plaide pour des mesures structurelles pour atténuer les effets des inondations

Bakel — Le député Adama Tandjigora a plaidé, jeudi, pour des mesures structurelles devant atténuer les inondations dans les années à venir à Bakel, un département de la région de Tambacounda (est).

"Il est nécessaire que les populations bénéficient des mesures structurelles pour atténuer les inondations dans le département. Des dispositions que l'État doit prendre pour que même s'il doit y avoir des lâchers d'eau, les populations ne soient pas affectées", a déclaré M. Tandjigora dans un entretien avec l'APS.

Le député revenait d'une visite qu'il a effectuée dans les localités du département de Bakel touchées par les inondations du mois d'octobre.

Il s'était rendu dans ces zones pour apporter aux personnes impactées par la crue du fleuve Sénégal sa solidarité et sa compassion.

Selon lui, la situation était "compliquée" et les inquiétudes demeurent concernant les risques de voir la situation se reproduire l'année prochaine.

Il a appelé les pouvoirs publics à doter la circonscription d'ouvrages de qualité.

"Il y a le dessablement des mares, la construction de digues, la réouverture de canaux qui mènent à ces mares. Je sais que l'État y réfléchit et il y a de l'espoir l'année prochaine pour que ça soit un mauvais souvenir", espère-t-il.

En août dernier, lors de son déplacement dans la commune de Ballou, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, avait annoncé la construction au courant de l'année 2026, de la digue de Yaféra avec de nouveaux standards de technicité mais également de qualité qui permettraient de préserver la communauté des inondations.

"Après Yaféra, d'autres digues de protection seront réalisées dans toutes les autres localités de cette commune [Ballou] située au bord du fleuve Sénégal", avait-t-il promis.