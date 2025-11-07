Sénégal: Fatick - La prise en charge des accouchements assistés jugée 'satisfaisante'

Fatick — La prise en charge des accouchements assistés dans les structures sanitaires de Fatick (centre) est jugée satisfaisante grâce à l'appui en formation et en matériel d'Enabel, l'agence belge de coopération internationale, a déclaré une responsable de cette structure.

"Les indicateurs démontrent que la prise en charge des accouchements assistés est satisfaisante. Presque toutes les femmes qui se sont rendues dans une structure de santé ont été prises en charge par un personnel qualifié", a affirmé Ndèye Khady Diouf chargée du suivi-évaluation du projet santé à Enabel.

Elle présentait lors d'un comité régional de développement (CRD), le programme de coopération bilatérale Sénégal-Belgique sur la période 2024-2029, axé sur son intervention 2 liée à la santé.

Cette intervention vise à renforcer le système de santé au Sénégal, en mettant l'accent sur les femmes, les jeunes, notamment, les adolescents dans les régions de Fatick, Kaffrine et Kaolack.

"Même si, l'objectif de prise en charge totale n'est pas atteint, nous travaillons avec les acteurs de la santé pour améliorer l'accès aux soins en formant le personnel et mener des campagnes de sensibilisation auprès de la cible", a expliqué Ndèye Khady Diouf également, par ailleurs experte en santé de la reproduction.

Elle a cité la construction par Enabel, d'un Centre d'accueil unique et d'un Bureau conseil ado au niveau du Centre de santé de Fatick.

"Nous voulons contribuer à la consolidation de soins en maternité et néonatale et renforcer la formation des prestataires", a soutenu pour sa part, Dr Dembo Guirassy, gynécologue-obstétricien, expert en charge de la santé reproductive maternelle néonatale à Enabel.

Dr Guirassy a souligné la nécessité de relever le défi d'accompagnement du Centre de santé de Foundiougne ainsi que la mise en oeuvre effective du digital dans les postes de santé situé dans les îles du Saloum.