Sénégal: Dakar accueille un forum sur la construction à l'ère du numérique

Dakar — Un forum consacré à l'innovation et à l'investissement dans le secteur de la construction à l'ère du numérique s'est ouvert jeudi à Dakar, avec pour objectif de favoriser un dialogue entre l'État et les acteurs du domaine en vue de bâtir un secteur du bâtiment porté par des territoires vivants et productifs.

"Cette initiative nous offre un espace de dialogue fécond entre l'État, le secteur privé, les collectivités territoriales, les universitaires et les partenaires techniques et financiers autour d'une ambition partagée : bâtir un Sénégal durable, inclusif et compétitif, soutenu par des territoires dynamiques", a notamment déclaré le directeur général de la Réglementation des constructions et de l'État, Moussa Tine, à l'ouverture des travaux.

Le forum, placé sous le thème "Développement des pôles territoriaux : investissement privé, infrastructures durables et habitat local", met l'accent sur la recherche de solutions innovantes pour accompagner la modernisation du secteur du bâtiment dans un contexte marqué par la transformation numérique, indique-t-on.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Venu représenter le ministre l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, il a indiqué que cette rencontre devrait aider à mettre en lumière les "leviers essentiels pour accompagner cette ambition", à l'instar de la formation professionnelle et l'innovation technologique,

"Il ne s'agit plus de construire des bâtiments mais de construire des territoires humains inclusifs et productifs où les entreprises locales deviennent les champions du développement national", a estimé Moussa Tine.

Le président du comité scientifique du forum, Abdourahmane Diop a, pour sa part, rappelé l'ambition des pouvoirs publics allant dans le sens de créer un "cadre d'échanges stratégiques entre les secteurs publics et privés afin de favoriser des investissements durables dans les infrastructures et le logement tout en s'appuyant sur les potentialités et les ressources propres à chaque territoire".

Il s'agira selon lui, "de mettre en lumière les atouts et les potentialités de chacun de nos pôles territoriaux, agricoles, touristiques, industriels, culturels".

La représentante de la commission de l'Union économique monétaire ouest africaine (UEMOA), Aïssata Lam, a salué cette initiative "placée sous le signe de l'intégration régionale".

Elle s'est félicitée du fait que l'initiative "s'aligne parfaitement avec les initiatives de la commission de l'UEMOA", en ce qui concerne "l'aménagement du territoire communautaire, le développement des infrastructures, la promotion du secteur privé, le financement durable et l'intégration des marchés régionaux".