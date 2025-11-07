Sénégal: Le FONSIS s'allie avec la Chambre de commerce de Dakar pour faciliter l'accès au financement des PME

Dakar — Le Fonds souverain d'investissements stratégiques (FONSIS) a signé jeudi avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD), un accord-cadre pour faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises (PME) au financement et les accompagner dans leur croissance.

"La convention de partenariat entre le FONSIS et la CCIAD constitue une alliance vitale pour faciliter l'accès au financement des PME et les accompagner dans leur transformation en champions nationaux, conformément aux ambitions de la Vision Sénégal 2050", a indiqué Babacar Gningue, directeur général du FONSIS.

Il estime que cette synergie va participer à la transformation de l'économie sénégalaise.

"C'est important parce que seuls ces champions nationaux pourront devenir les relais de l'État en matière d'investissement et de création d'emplois", a-t-il souligné.

Selon le SG du FONSIS, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar "incarne les yeux et les oreilles" de l'économie réelle, avec son ancrage territorial.

Le FONSIS, "avec son expertise, en est le bras financier stratégique", a-t-il indiqué, ajoutant que les deux entités pourront "combler le chaînon manquant de la bancabilité, grâce à un ciblage plus efficace des entreprises.

Elles pourront également renforcer la mobilisation de capitaux privés pour financer les projets de transformation économique et accélérer la mise en oeuvre de la "Vision Sénégal 2050".

"C'est la raison pour laquelle, je veux dire ceci aux entrepreneurs ici présents : vos ambitions sont légitimes, vos projets sont réalisables", a lancé le directeur général du FONSIS.

Babacar Gningue a relevé que 38,6% des entrepreneurs sénégalaises citent l'accès au financement comme principal frein à leur croissance.

"Face à ce défi, le FONSIS s'attèle à proposer des instruments de financement innovants, notamment par le capital-investissement. C'est un mode de financement patient et flexible qui accompagne le développement des PME sans mettre en péril leur trésorerie", a expliqué Babacar Gningue.

Cette rencontre a été l'occasion de présenter les quatre instruments déployés par le FONSIS, dont le "Teranga Capital", dédié aux PME sénégalaises, et "WE ! Fund", un outil destiné à l'autonomisation économique des femmes.

Il y a aussi le "Fonds islamique de relance", consacré aux entreprises à fort potentiel et "Oyass Capital", un instrument pour accompagner les champions nationaux.

"L'initiative portée par le FONSIS, à travers ses programmes de financement, via la mise en place de fonds, arrive à un moment particulièrement opportun", a déclaré Ibrahima Lô, premier vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar.

Il a précisé que ces programmes mettent à disposition des entreprises sénégalaises un mécanisme de financement conforme aux principes de la finance islamique.

Cette dernière, a expliqué M. Lô, est un mode de financement "éthique, inclusif, adossé aux actifs réels et orienté vers l'économie productive".

"Nous avons ici une opportunité concrète de renforcer notre capacité d'investissement, d'accélérer la transformation de nos entreprises, et d'accompagner la relance, non pas seulement en termes de théorie macroéconomique, mais en termes d'outils pratiques accessibles aux acteurs économiques sur le terrain", a-t-il affirmé.

Le premier vice-président de la CCIAD a assuré que la Chambre de commerce de Dakar, "fidèle à sa mission", va continuer à "jouer pleinement" son rôle d'interface, d'accompagnement et de mise en relation stratégique.