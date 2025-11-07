Sénégal: Pape Thiaw - 'Ibrahim Mbaye et Mamadou Sarr ont fait le choix du coeur'

Dakar — Le sélectionneur des Lions du football, Pape Thiaw, a salué jeudi la décision des deux jeunes binationaux Ibrahima Mbaye et Mamadou Sarr de rejoindre la sélection sénégalaise, un choix du coeur qui démontre, d'après le technicien, leur attachement à leur pays d'origine.

"Quand le choix vient du coeur, c'est plus facile. Ibrahim Mbaye a voulu jouer pour le Sénégal. Il est là et peut beaucoup nous apporter. Mamadou Sarr aussi a fait le choix du coeur. Ces décisions montrent leur attachement à leur pays d'origine", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait lors d'une conférence de presse consacrée à la publication de la liste des joueurs retenus pour affronter le Brésil à Londres (15 novembre) et le Kenya en Turquie (18 novembre).

Mbaye et Sarr ont officialisé mercredi, leur choix de représenter le Sénégal, après avoir porté les couleurs de la France dans toutes les catégories de jeunes. Ils ont été convoqués par Pape Thiaw, jeudi.

"Nous sommes allés rencontrer les familles des joueurs, comme nous avons l'habitude de le faire pour discuter de notre projet. C'est une approche importante pour nous. Je suis satisfait de voir ces jeunes opter pour l'équipe nationale du Sénégal", a déclaré Pape Thiaw.

Le sélectionneur sénégalais a évoqué la concurrence au sein de la sélection sénégalaise et le rajeunissement progressif de l'équipe, notant que les jeunes joueurs gagnent de plus en plus en expérience et en patriotisme en côtoyant les cadres, un équilibre qu'il juge essentiel pour l'équipe.

Il a également insisté sur le fait que le Sénégal attire de plus en plus de talents grâce à la cohérence du projet de la sélection.

"Les joueurs se sentent Sénégalais, c'est plus facile de les convaincre quand on leur montre qu'ils sont aimés et qu'ils font partie de la famille", a-t-il dit.

S'agissant d'autres joueurs comme le défenseur Malick Thiaw (Newcastle) et Robinio Vaz (Olympique de Marseille), le sélectionneur a indiqué qu'ils ont été approchés et sont en train de réfléchir.

"La sélection, c'est une question de timing. J'ai approché Malick Thiaw. Laissons-lui le temps, il nous donnera sa réponse. J'ai fait ce que j'avais à faire, en l'approchant à plusieurs reprises, à Milan puis à Newcastle. C'est le joueur qui choisit, mais ce qui est sûr, c'est qu'il aime le Sénégal", a assuré le sélectionneur sénégalais.

Malick Thiaw figure dans la liste des joueurs convoqués ce jeudi par le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann, pour les éliminatoires zone Europe de la Coupe du monde 2026.

Le technicien a relevé que certains dossiers sont plus complexes que d'autres, citant le cas de Malick Thiaw, qui a déjà porté le maillot de l'Allemagne.

Il a confirmé que les discussions se poursuivent également avec Vaz.