Sénégal: Malick Thiaw convoqué par la Mannschaft

Dakar — Le défenseur central de Newcastle Malick Thiaw, aux origines sénégalaise et finlandaise, figure dans la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann, pour les éliminatoires zone Europe de la Coupe du monde 2026.

Malick Thiaw était pressenti pour rejoindre l'équipe nationale du Sénégal.

Le sélectionneur des Lions avait même approché le joueur et sa famille à plusieurs reprises.

Le technicien sénégalais a toutefois reconnu la complexité de sa situation, jeudi, lors d'une conférence de presse consacrée à la publication de la liste des joueurs retenus pour les prochains matchs amicaux des Lions.

Le Sénégal joue contre le Brésil, le 15 novembre, et le Kenya, le 18 du même mois.

Malick Thiaw a évolué au sein de la sélection espoir allemande et avait aussi la possibilité de jouer pour la Finlande, qui l'avait convoqué chez les moins de 17 ans, sans qu'il dispute le moindre match avec l'équipe nationale finlandaise.

Formé au Fortuna Düsseldorf, il a ensuite joué pour le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach, avant de débuter sa carrière professionnelle au FC Schalke 04.

Puissant, rapide et doté d'une excellente lecture du jeu, il s'est rapidement imposé comme l'un des défenseurs les plus prometteurs de la Bundesliga.

En 2022, après 61 matchs et trois buts avec le FC Schalke 04, il rejoint l'AC Milan (2022-2025), club au sein duquel il s'affirme au fil des saisons comme un élément clé.

Malick Thiaw a certes connu des débuts difficiles avec Newcastle qu'il a rejoint en août 2025, mais son entrée à la 63e minute du match de Ligue des champions contre le FC Barcelone, le 18 septembre dernier, semble avoir beaucoup changé la donne.

Il a depuis été titulaire lors des 10 derniers matchs des Magpies et joué l'intégralité des rencontres, contribuant à la solidité de son équipe qui n'a concédé que cinq buts au cours de cette période.

Le défenseur a de nouveau été partant pour contre l'Athletic Bilbao en Ligue des champions, mercredi, une rencontre remportée par Newcastle, 2-0.

Solide dans les duels et les interceptions, Malick Thiaw incarne le profil idéal du défenseur central.