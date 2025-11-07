Sénégal: Cheikh Tidiane Diéye lance lundi un vaste projet de drainage d'eaux pluviales à Tivaouane

Tivaouane — Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, à travers l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), procédera lundi 10 novembre au lancement officiel d'un "important" projet de drainage des eaux pluviales dans la ville de Tivaouane, a appris l'APS d'une source officielle.

La cérémonie de lancement de ces travaux devrait être présidée par le ministre Cheikh Tidiane Diéye, a précisé l'ONAS.

Ce programme vise à améliorer durablement les conditions de vie des populations, à protéger l'environnement et à réduire les risques d'inondation, de stagnation des eaux pluviales et de maladies hydriques, récurrentes en période d'hivernage, précise la même source.

Les travaux prévus portent sur la réalisation de 16 kilomètres de canaux en béton armé pour l'évacuation des eaux, 300 mètres de tuyaux en PVC pour le raccordement des ruelles secondaires, ainsi que 6 550 mètres de tuyaux destinés à la connexion aux regards à grille avaloirs.

Au total, 210 regards à grille avaloirs seront installés, avec leurs équipements techniques, poursuit la même source.

Financé par l'État du Sénégal à hauteur de 7 510 672 860 FCFA TTC, le projet est présenté comme un "investissement majeur pour renforcer la résilience urbaine et améliorer la santé publique à Tivaouane."

Selon l'ONAS, il contribuera à prévenir les désagréments causés chaque année par les fortes pluies et à "améliorer sensiblement" le cadre de vie des habitants de la cité religieuse.