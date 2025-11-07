Sénégal: Kédougou - Le village de Madina Kénioto raccordé au réseau électrique

Kédougou — Madina Kénioto, un village de la région de Kédougou, a été raccordé au réseau électrique dans le cadre du Programme d'urgence d'électrification (PUELEC), financé à hauteur d'un milliard 429 millions 995 mille 123 francs CFA.

"La région de Kédougou, demeure l'une des zones les plus affectées par les inégalités en matière d'accès à l'électricité. Sur environ 468 localités rurales, seules 66 sont aujourd'hui électrifiées, soit un taux de couverture de 14,10 %", a déclaré le ministre de l'Energie du Pétrole et des Mines en procédant à l'inauguration du poste électrique de Madina Kénioto, dans la commune de Bandafassi.

Accompagné de l'adjoint au gouverneur chargé du développement El Hadji Mouhamadou Moustapha Gaye, du directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER) Jean Michel Séne et du directeur général de l'ANER, Diouma Kobor, Birame Souléye Diop a insisté sur l'urgence "d'agir pour réduire les disparités territoriales et assurer une plus grande équité entre les régions", notant que dans le département de Kédougou, "seules 35 localités sont électrifiées sur 205, soit un taux de 17,03%".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre de l'Energie du Pétrole et des Mines a expliqué qu'au-delà de la fourniture et de l'installation d'infrastructures électriques modernes, l'ambition du gouvernement va dans le sens "d'améliorer les services sociaux de base et la dynamisation des activités économiques locales".

"Permettez-moi de faire le point sur l'état d'avancement global de l'électrification dans la région de Kédougou. Et nous avons 133 localités qui sont en cours d'électrification dans le cadre des projets pilotés par l'ASER, 74 localités sont prises en charge par la SENELEC, 10 localités sont en cours d'électrification avec le PUDC", a-t-il rappelé.

Il a aussi annoncé que "le nombre total de localités électrifiées atteindra 283, ce qui portera le taux d'électrification de la région à 60,47 %".

"L'État du Sénégal, à travers ses structures compétentes, travaille activement à l'élaboration et à la structuration de nouveaux projets en vue d'atteindre l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2029", a-t-il assuré.