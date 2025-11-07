Afrique: Championnat d'Afrique féminin des clubs - Abass Fall rend visite à l'ASC Ville de Dakar

Dakar — Le maire de Dakar Abass Fall a rendu visite, jeudi, à l'équipe féminine de l'ASC Ville de Dakar, actuellement en regroupement au stadium Marius Ndiaye en vue de sa participation au tournoi qualificatif du Championnat d'Afrique féminin des clubs prévu du 14 au 16 novembre à Praia (Cap-Vert), a constaté un reporter de l'APS.

Le maire de la ville de Dakar a promis aux filles qu'elles voyageront dans de "bonnes conditions et qu'elles recevront une grande récompense si elles seront championnes" de cette compétition.

"Rien de grand ne se fait sans grande passion. Lors de ce tournoi, vous serez les représentantes de tout un pays. Vous verrez le drapeau flotter. Et ce seront des millions de supporters à vos côtés", a dit le maire de la ville de Dakar aux filles qui, vont prendre le départ pour Praia samedi.

Abass Fall était accompagné du président de la Fédération sénégalaise de basketball Me Babacar Ndiaye. Ce dernier a octroyé une enveloppe de dix millions de francs CFA pour accompagner l'ASC Ville de Dakar. Le maire de la capitale a ensuite remercié et encouragé le président de l'ASC Ville de Dakar, Yatma Diaw "pour sa diligence".

Les joueuses se disent "conscientes" de l'attente des supporters et elles promettent de "tout donner pour atteindre l'objectif final", à savoir le ticket qualificatif pour espérer disputer la Coupe d'Afrique des clubs champions.

"On a commencé lundi et on s'entraîne bien avec le coach et tout le staff. Tous les supporters sont venus nous encourager, et nous avons bien accueilli les nouvelles recrues", a déclaré Amina Ndong.

L'ASC Ville de Dakar s'est renforcée avec plusieurs recrues comme Coumba Niang, Alimata Coulibaly, Mame Khoudia Fall, Julie Dacosta et l'Américaine Jade Loville. Ces dernières sont venues pour renforcer l'effectif en vue de la FIBA Africa Women's Basketball League.