Sénégal: L'ASSAD se mobilise avec une série d'activités marquant la Journée mondiale du diabète

Dakar — L'Association sénégalaise de soutien aux diabétiques (ASSAD) est mobilisée pour célébrer la Journée mondiale du diabète prévue mercredi prochain, à l'hôpital Abass Ndao de Dakar qui abrite la cérémonie officielle, a appris l'APS des organisateurs.

Ils signalent que la cérémonie officielle sera présidée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, en présence des autorités administratives, coutumières et communautaires.

Depuis plus de trente ans, l'ASSAD s'engage sans relâche dans la sensibilisation, la prévention et la prise en charge du diabète au Sénégal.

Cette année, la célébration se tient sous le thème "Diabète et milieu du travail", précise un communiqué transmis à l'APS. Le texte mentionne une série d'activités retenues dont une conférence de presse, vendredi.

Il est aussi prévu un atelier national de présentation des résultats de l'enquête STEPS 2025, lundi.

Selon l'ASSAD, l'occasion sera saisie pour lancer le programme digital "Kit diab digital" pour promouvoir la prévention et la santé en milieu professionnel.

Selon le texte, le thème de cette année met en lumière les défis et opportunités liés à la prévention du diabète dans les environnements professionnels.

Le mardi 18 novembre, l'ASSAD tiendra également une activité sur le diabète de l'enfant avec la présentation du bilan à mi-parcours du programme dénommé "Changing diabites changing".

Reconnue d'utilité publique par décret présidentiel le 30 décembre 1982, l'ASSAD rappelle que la prévention du diabète est un enjeu de santé publique majeure.

Dans le monde, 537 millions de personnes, soit une sur dix, vivent avec le diabète.

Au Sénégal, la prévalence nationale est estimée à 3 %, représentant un défi sanitaire et économique considérable.

La Journée mondiale du diabète devrait aussi être mise à profit pour "mettre en lumière les données de l'enquête STEPS 2025 sur la prévalence et les facteurs de risque au Sénégal et encourager les entreprises et institutions à intégrer la santé métabolique dans leurs politiques de bien-être au travail", relève le texte.