Sénégal: JOJ Dakar 2026 - 42 comités nationaux olympiques étrangers séjournent à Dakar et Saly

Dakar — Au total 42 comités nationaux olympiques (CNO) se sont réunis au Sénégal pour s'enquérir de l'avancée de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, a appris l'APS jeudi du Comité d'organisation des jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ).

Cette réunion s'est tenue en marge du festival "Dakar En Jeux", en cours à Dakar et à Saly .

Ces représentants ont rencontré les équipes du comité local d'organisation et échangé autour des différents services qui seront proposés pendant les Jeux : hébergement, transport, restauration, logistique et d'autres opérations.

Les 42 comités nationaux olympiques ont également visité plusieurs sites de compétition ainsi que le futur Village olympique, qui accueillera plus de 2 700 jeunes athlètes venus du monde entier, a ajouté le COJOJ.

Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 sont prévus du 31 octobre au 13 novembre de l'année prochaine.

Ces joutes sportives, qui se tiennent au Sénégal, une première sur le continent africain, vont se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio.

Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 2 700 athlètes qui vont s'illustrer dans une vingtaine de disciplines sportives, allant de l'athlétisme à l'escrime, en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu sont également au programme des JOJ Dakar 2026.