Congo-Kinshasa: Plaidoyer pour l'inclusion sociale des personnes vivant avec nanisme

Les personnes atteintes de nanisme (autrement dit personnes de petite taille) réclament leur inclusion sociale et autonomisation en RDC.

Elles ont haussé leur ton au cours de la journée internationale leur dédiée, ce jeudi 6 octobre à travers le pays.

Célébrée le 25 octobre de chaque année, la journée internationale de nanisme a été recalée à ce jeudi 6 octobre en RDC sous le thème : « Non à l'appellation nain, oui à un langage positif et valorisant pour une République inclusive et respectueuse des droits et dignité des personnes atteintes de nanisme ».

A cette occasion, les personnes atteintes de nanisme réclament leur inclusion sociale pour leur permettre de prouver leurs compétences, comme indique la présidente de la Synergie des personnes de petites tailles (SPPT).

« Apprenez à nous aimer tels que nous sommes parce qu'en nous nous avons des capacités. A ^part la taille, nous avons les capacités multiples. Aimez-nous, vivez avec nous et considérez-nous comme tout autre humain », a déclaré Gloria Sembula.

Au nom du Bureau Conjoint des Nations unies pour le droit de l'homme (BCNUDH), Corine Andrée Nguegan estime que cette journée offre l'opportunité à la RDC d'honorer les personnes de petites tailles. Elle souligne la volonté de l'ONU d'accompagner le gouvernement congolais dans son engagement en faveur des droits fondamentaux des personnes atteintes de nanisme.

« Le BCNUDH reste pleinement engagé à soutenir les efforts de la RDC en particulier ceux des Personnes vivant avec handicap. Les Nations Unis reconnaissent que des personnes vivant avec handicap sont souvent parmi les plus vulnérables en particulier celles atteintes de nanisme. Elles sont souvent exclues de processus de décisions et des mécanismes de réponses de politique publique », a-t-elle fait savoir.

Corinne Andrée Nguegan estime important que leur voix soient entendues et que leurs droits soient respectés.

Pour sa part, la ministre des Personnes vivant avec handicap encourage les personnes de cette catégorie sociale à s'adonner au travailler en vue de participer au développement du pays.

Lancée en 2013 par l'Association québécoise des personnes de petite taille (AQPPT) en collaboration avec d'autres groupes mondiaux, cette journée met en lumière les défis rencontrés par les personnes de petite taille dans la vie de tous les jours.