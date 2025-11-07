Congo-Kinshasa: Le REDHO dénonce la recrudescence de l'insécurité à Butembo

Le Réseau pour les droits de l'homme (REDHO) alerte sur la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Butembo, au Nord-Kivu.

Dans un communiqué publié le 5 novembre courant, cette organisation citoyenne affirme avoir documenté plusieurs cas de meurtres et de cambriolages survenus ces derniers jours dans les domiciles des habitants.

« Le REDHO a constaté le taux élevé des cas de meurtres et assassinats à la ville de Butembo. Dans un intervalle de dix jours, la ville a enregistré trois cas d'assassinats », a rapporté le coordonnateur du REDHO, Muhindo Wasivinywa.

Il a également évoqué le meurtre d'un homme en date du 4 novembre 2025, celui d'une dame au quartier Vighole ainsi que d'un chef de cellule du quartier Kighala.

Plusieurs autres cas d'intrusions nocturnes avec extorsion des biens et d'argent ont été signalés, selon la même source.

Muhindo Wasivinywa a par ailleurs appelé les autorités à renforcer les mesures de sécurité pour protéger la population civile :

« Le REDHO salue l'effort fourni par tous les services de sécurité, plus particulièrement l'auditeur militaire de garnison de Butembo, qui s'est impliqué sérieusement dans la traque des criminels. Le REDHO appelle les services de sécurité et les instances judiciaires à fournir plus d'efforts pour dénicher les auteurs et les déférer devant les instances judiciaires compétentes ».

Par la même occasion, cette organisation a invité la population locale à rester vigilante, en alertant sur tout mouvement suspect auprès des services de sécurité les plus proches.

Radio Okapi n'a pas pu obtenir la réaction des autorités urbaines de Butembo.