Congo-Kinshasa: Cinq morts dans les combats entre rebelles et Wazalendo à Masisi

6 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Cinq civils sont morts et cinq autres ont été blessés lors des accrochages survenus, jeudi 6 novembre, entre rebelles de l'AFC/M23 et Wazalendo de l'Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains (ANCDH) de Jean-Marie Bonane, à Kivuye, territoire de Masisi (Nord-Kivu).

Selon plusieurs sources civiles locales, les Wazalendo auraient réussi à déloger ces rebelles de ce village après ces combats.

Ces combattants locaux ont lancé une attaque, autour de 4 heures du matin, contre le mouvement rebelle, qui occupe la zone depuis quelques semaines

Elles dressent cependant un bilan lourd d'au moins cinq civils tués et cinq autres blessés lors de ces combats.

Ce village s'est également vidé d'une grande partie de sa population.

Entre-temps, la situation reste tendue et volatile ce 4 novembre aux groupements de Kihondo et Bukombo, dans le territoire de Rutshuru. Depuis plusieurs jours, cette zone est le théâtre de violents affrontements entre les rebelles de l'AFC-M23 et les combattants Wazalendo du Collectif des Mouvements pour le Changement (CMC/NYATURA).

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.