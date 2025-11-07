Congo-Kinshasa: Cinq morts dans les combats entre rebelles et Wazalendo à Masisi

Cinq civils sont morts et cinq autres ont été blessés lors des accrochages survenus, jeudi 6 novembre, entre rebelles de l'AFC/M23 et Wazalendo de l'Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains (ANCDH) de Jean-Marie Bonane, à Kivuye, territoire de Masisi (Nord-Kivu).

Selon plusieurs sources civiles locales, les Wazalendo auraient réussi à déloger ces rebelles de ce village après ces combats.

Ces combattants locaux ont lancé une attaque, autour de 4 heures du matin, contre le mouvement rebelle, qui occupe la zone depuis quelques semaines

Elles dressent cependant un bilan lourd d'au moins cinq civils tués et cinq autres blessés lors de ces combats.

Ce village s'est également vidé d'une grande partie de sa population.

Entre-temps, la situation reste tendue et volatile ce 4 novembre aux groupements de Kihondo et Bukombo, dans le territoire de Rutshuru. Depuis plusieurs jours, cette zone est le théâtre de violents affrontements entre les rebelles de l'AFC-M23 et les combattants Wazalendo du Collectif des Mouvements pour le Changement (CMC/NYATURA).