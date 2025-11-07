Congo-Kinshasa: L'AFC-M23 accusé de recrutement forcé des jeunes à Masisi

Plusieurs centaines de jeunes mineurs et adultes confondus ont été interpellés par la rébellion de l'AFC-M23 dans le chef-lieu du territoire de Masisi (Nord-Kivu).

Selon des sources locales, ces jeunes ont été capturés lors d'une opération de bouclage, mercredi 5 novembre, dans différents quartiers et villages autour de Masisi-Centre. Ces sources civiles crient à un recrutement forcé, qui fait écho à plusieurs autres agglomérations de la zone, entraînant des déplacements des populations jeunes.

Il n'y a jusqu'à présent aucune communication concernant cette opération sur différentes plateformes numériques du mouvement AFC-M23, qui contrôle la région.

Selon les sources civiles à Masisi, c'est dans la matinée de mercredi que presque toutes les voies d'accès du chef-lieu du territoire ainsi que celles des agglomérations voisines de Katale et Lushebere ont été bouclées par les éléments rebelles de l'AFC-M23.

Entre 200 et 400 jeunes, parmi lesquels quelques élèves du secondaire, ont été saisis et conduits dans l'enceinte de la paroisse Materdei de Masisi. Alors que les raisons de ces interpellations en masse restent non élucidées, ces sources locales crient au recrutement forcé.

Selon elles, cet incident intervient, alors que, depuis quelques jours, plusieurs autres dizaines de jeunes sont réquisitionnés par la rébellion, dans la zone, pour le transport du matériel et des biens appartenant à l'armée rebelle. Ce qui accroît la panique et l'inquiétude parmi la population locale.

Des mouvements de déplacement de certains jeunes habitants sont signalés, ce jeudi, dans d'autres agglomérations proches. C'est notamment Nyabiondo, dans le territoire de Masisi, mais aussi Kalembe, à cheval entre Masisi et Walikale.

Le mouvement rebelle AFC-M23 mène une campagne de recrutement contestée par plusieurs acteurs locaux. Cette campagne attire des milliers de jeunes depuis plusieurs mois dans la zone occupée au Nord et Sud-Kivu.