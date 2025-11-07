Congo-Kinshasa: Neuf officiers aux arrêts pour vente de la ration militaire au Nord-Kivu

Neuf officiers des FARDC, dont les commandants des 3414e, 2102e et 1303e régiments basés dans la région de Beni-Butembo et Lubero (Nord-Kivu), ont été arrêtés par les services de sécurité. Ils ont été transférés ce jeudi 6 novembre à la zone de défense des FARDC.

Il s'agit de cinq officiers supérieurs et quatre subalternes.

Ces hommes en uniforme sont poursuivis d'avoir vendu une partie de la ration militaire, estimée à 250 sacs de farine de maïs, 80 sacs de riz et 5 sacs de lait.

Les prévenus sont également poursuivis pour violation de consignes militaires.

Le général Joseph Mugisa, commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, les a transférés ce jeudi à la zone de défense des FARDC pour compétence et disposition.

Deux civils ont aussi été arrêtés dans le même dossier.