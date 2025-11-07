Ile Maurice: Veille de fortes pluies en vigueur jusqu'à 16 h

7 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)

Le service météorologique a émis un bulletin de veille de fortes pluies à 4 h 30 ce vendredi 7 novembre 2025, valable jusqu'à 16 h. Des conditions atmosphériques humides et instables favorisent la formation de nuages actifs autour de l'île.

Des averses localisées, parfois modérées à fortes, sont attendues au nord, à l'est et sur le plateau central, pouvant s'étendre vers le sud dans l'après-midi. Des orages isolés pourraient également éclater.

Les services météo préviennent que des accumulations d'eau temporaires sont probables dans les zones inondables et que la visibilité pourrait être réduite par le brouillard et les pluies. Le public est invité à rester prudent : ne pas s'aventurer dans les zones à risque d'inondation et redoubler de vigilance sur les routes glissantes.

La situation est suivie de près par les autorités météorologiques.

