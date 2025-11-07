Congo-Kinshasa: Le pays appelle à une coopération militaire renforcée au sein de la CIRGL pour consolider la paix

7 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La République démocratique du Congo réaffirme son engagement à travailler avec les pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) pour renforcer la paix et la sécurité à travers une coopération militaire étroite.

Cette déclaration a été faite par Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, représentant du ministre de la Défense, lors de l'ouverture de la XIXe réunion des chefs d'état-major de la CIRGL, tenue le jeudi 6 novembre à Kinshasa.

Julien Paluku, ancien gouverneur du Nord-Kivu, a insisté sur la nécessité d'une coopération militaire fondée sur la confiance, notamment par le partage de renseignements entre les États membres. Il a souligné que l'agression dont est victime la RDC concerne l'ensemble de la région et appelle à une réponse collective.

Un soutien régional salué par les FARDC

Le chef d'état-major général des FARDC, lieutenant-général Jules Banza Mwilambwe, a salué la présence des chefs d'état-major des pays membres comme un signe de solidarité régionale. Il a évoqué le contexte de ce qu'il qualifie d'agression du Rwanda contre l'Est de la RDC, soulignant l'importance de cette réunion pour la stabilité régionale.

Douze pays membres étaient représentés à cette réunion, à l'exception du Rwanda. Cette rencontre s'inscrit dans les préparatifs du IXe sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL, prévu pour le 15 novembre prochain à Kinshasa, et vise à renforcer les mécanismes de sécurité collective dans la région.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

