Congo-Kinshasa: Renforcement des infrastructures policières dans le cadre du programme Résilience au Nord-Kivu et Ituri

Dans le cadre du programme Résilience, financé par l'Union européenne, la Police nationale congolaise (PNC) bénéficiera d'un important appui en infrastructures dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. L'annonce a été faite par Marc Briane, chef de programme au sein de l'ONG Congita-RDC, lors du lancement du recrutement de jeunes policiers.
Les localités concernées par ce renforcement sont :
Au Nord-Kivu : Beni, Butembo, Lubero, Oicha, Eringeti,
En Ituri : Ofaye, Komanda, Lolwa, Mambasa.
Ces zones sont situées le long de la Route nationale n°4 (RN4), sur un axe stratégique de 322 km, identifié comme prioritaire pour la sécurité et le développement.
Un appui au Corridor vert et à la stabilité économique
Ce projet s'inscrit dans la continuité du Corridor vert, une initiative présidentielle visant à protéger l'environnement tout en stimulant l'économie locale.
« On ne peut pas envisager un essor économique si la sécurité n'est pas présente. Le programme Résilience vise à renforcer les capacités opérationnelles de la police sur cet axe », a fait remarquer Marc Briane.
Le programme prévoit la construction et la réhabilitation de :
Commissariats territoriaux,
Commissariats urbains,
Commissariats communaux,
Sous-commissariats.
Ces infrastructures permettront à la PNC de mieux assurer la sécurité des populations et de contribuer à la protection des zones écologiques sensibles.