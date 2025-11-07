Congo-Kinshasa: Renforcement des infrastructures policières dans le cadre du programme Résilience au Nord-Kivu et Ituri

Dans le cadre du programme Résilience, financé par l'Union européenne, la Police nationale congolaise (PNC) bénéficiera d'un important appui en infrastructures dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. L'annonce a été faite par Marc Briane, chef de programme au sein de l'ONG Congita-RDC, lors du lancement du recrutement de jeunes policiers.

Les localités concernées par ce renforcement sont :

Au Nord-Kivu : Beni, Butembo, Lubero, Oicha, Eringeti,

En Ituri : Ofaye, Komanda, Lolwa, Mambasa.

Ces zones sont situées le long de la Route nationale n°4 (RN4), sur un axe stratégique de 322 km, identifié comme prioritaire pour la sécurité et le développement.

Un appui au Corridor vert et à la stabilité économique

Ce projet s'inscrit dans la continuité du Corridor vert, une initiative présidentielle visant à protéger l'environnement tout en stimulant l'économie locale.

« On ne peut pas envisager un essor économique si la sécurité n'est pas présente. Le programme Résilience vise à renforcer les capacités opérationnelles de la police sur cet axe », a fait remarquer Marc Briane.

Le programme prévoit la construction et la réhabilitation de :

Commissariats territoriaux,

Commissariats urbains,

Commissariats communaux,

Sous-commissariats.

Ces infrastructures permettront à la PNC de mieux assurer la sécurité des populations et de contribuer à la protection des zones écologiques sensibles.