Congo-Kinshasa: Renforcement des infrastructures policières dans le cadre du programme Résilience au Nord-Kivu et Ituri

7 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Dans le cadre du programme Résilience, financé par l'Union européenne, la Police nationale congolaise (PNC) bénéficiera d'un important appui en infrastructures dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. L'annonce a été faite par Marc Briane, chef de programme au sein de l'ONG Congita-RDC, lors du lancement du recrutement de jeunes policiers.

Les localités concernées par ce renforcement sont :

Au Nord-Kivu : Beni, Butembo, Lubero, Oicha, Eringeti,

En Ituri : Ofaye, Komanda, Lolwa, Mambasa.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces zones sont situées le long de la Route nationale n°4 (RN4), sur un axe stratégique de 322 km, identifié comme prioritaire pour la sécurité et le développement.

Un appui au Corridor vert et à la stabilité économique

Ce projet s'inscrit dans la continuité du Corridor vert, une initiative présidentielle visant à protéger l'environnement tout en stimulant l'économie locale.

« On ne peut pas envisager un essor économique si la sécurité n'est pas présente. Le programme Résilience vise à renforcer les capacités opérationnelles de la police sur cet axe », a fait remarquer Marc Briane.

Le programme prévoit la construction et la réhabilitation de :

Commissariats territoriaux,

Commissariats urbains,

Commissariats communaux,

Sous-commissariats.

Ces infrastructures permettront à la PNC de mieux assurer la sécurité des populations et de contribuer à la protection des zones écologiques sensibles.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.