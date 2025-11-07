Congo-Kinshasa: Lancement d'une campagne de recrutement de 400 jeunes dans la Police nationale congolaise à Beni

Une nouvelle campagne de sensibilisation, de recrutement et de formation des jeunes au sein de la Police nationale congolaise (PNC) a été officiellement lancée jeudi 6 novembre à Beni, chef-lieu provisoire du Nord-Kivu. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme d'appui au renforcement de la résilience des communautés, financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par l'ONG Congita.

Le projet prévoit le recrutement d'au moins 400 jeunes, avec pour ambition de renforcer les capacités opérationnelles et organisationnelles de la police dans les zones urbaines de l'Ituri et du Nord-Kivu, souvent confrontées à des défis sécuritaires majeurs.

Lors de la cérémonie de lancement, le vice-gouverneur du Nord-Kivu, Louis Second Karawa, a salué une initiative axée sur la prévention, la sécurité et la cohésion sociale :

« Cette initiative marque une étape importante pour notre province. Elle symbolise la volonté commune de renforcer la sécurité, la cohésion et la confiance entre la population et les forces de l'ordre ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a exprimé l'espoir que cette formation soit le tremplin vers une police moderne, professionnelle et proche des citoyens.

Un appel fort à la jeunesse

Karim Muyisa, président du Conseil urbain de la jeunesse à Beni, a encouragé les jeunes à répondre massivement à cet appel :

« Que les jeunes qui se sentent prêts à servir la nation sous les couleurs de la police saisissent cette occasion. Ce recrutement va contribuer à stabiliser notre entité ».

Il a souligné que le renforcement des effectifs est crucial pour répondre aux besoins sécuritaires croissants de la population locale.

Les candidats retenus entameront leur formation en février 2026 à Bunia, dans la province de l'Ituri. Cette étape marquera le début d'un processus de professionnalisation destiné à renforcer la confiance entre la population et les forces de l'ordre.