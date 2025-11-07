Congo-Kinshasa: Des fonds débloqués pour la construction du pont Ulundi sur la RN31

La construction du pont Ulundi sur la Route nationale 31 (RN31), au Maniema, longtemps attendue, sera bientôt une réalité. L'annonce a été faite par Matthieu Kamulete Amisi, coordonnateur provincial intérimaire du Programme d'appui au développement rural inclusif et résilient (PADRIR), lors de la 2e édition de la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures à Kindu, mardi 4 novembre.

Selon le coordonnateur (PADRIR), deux institutions financières : la Banque Arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) et le Fonds de l'OPEP (OFID), ont disponibilisé les fonds nécessaires pour ce projet.

« En 2026, nous allons lancer les études techniques, et en 2027 débutera la construction du pont Ulundi », a-t-il déclaré.

Situé entre les localités de Kailo et Punia, le pont Ulundi est un axe stratégique pour désenclaver la province. Il permettra de rendre praticable la RN31, qui relie Kindu à Kisangani, Goma et Bukavu, en facilitant la jonction avec les routes nationales RN1 et RN2.

Ce projet revêt également un enjeu agricole majeur. Le PADRIR rappelle que sans routes viables, les produits agricoles des zones rurales du Maniema ne peuvent pas atteindre les marchés, et les intrants agricoles ne peuvent pas non plus être acheminés vers les producteurs.

La construction de ce pont s'inscrit donc dans une dynamique de relance économique et de désenclavement de la province, avec des impacts attendus sur l'agriculture, le commerce et la mobilité des populations.