Congo-Kinshasa: Le gouverneur Daniel Bumba rassure sur les efforts contre les inondations

Malgré les fortes pluies qui ont frappé Kinshasa cette semaine provoquant quelques cas d'inondations, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, se veut rassurant : le combat contre les inondations se poursuit, et les premiers résultats sont encourageants.

Plusieurs quartiers de la capitale, y compris le centre-ville, ont enregistré des cas d'inondations. Toutefois, Daniel Bumba salue l'amélioration du temps d'écoulement des eaux de pluie, qu'il considère comme le fruit des travaux en cours à travers la ville.

Après la pluie de mardi 4 novembre, le gouverneur s'est rendu personnellement sur des sites sensibles, notamment :

Le croisement des avenues Kasa-Vubu, Triomphal et Sendwe, où le pont Cabu est en construction

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le quartier Kintambo, où aucune inondation majeure n'a été signalée grâce aux opérations de curage des caniveaux

Les abords du Palais du Peuple, désormais moins exposés aux débordements

Le pont Cabu, un chantier stratégique

Concernant le pont Cabu, Daniel Bumba a affirmé que les travaux avancent bien et devraient être achevés dans 30 jours. Ce chantier est considéré comme clé pour éradiquer les inondations dans cette zone critique.

Un appel à la responsabilité collective

Au-delà des efforts techniques, les autorités provinciales appellent à une mobilisation citoyenne pour préserver les voies d'évacuation des eaux. Le curage des caniveaux, la gestion des déchets et le respect des infrastructures sont autant de gestes essentiels pour prévenir les inondations.