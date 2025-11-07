Congo-Kinshasa: Le 6e congrès de l'Ordre national des pharmaciens s'ouvre sur le thème de l'accès aux soins

Le 6e congrès ordinaire de l'Ordre national des pharmaciens de la RDC s'est ouvert jeudi 06 novembre à Kinshasa, avec pour thème central : « Quel rôle stratégique pour le pharmacien congolais dans l'accès aux soins de santé ? ».

Cette rencontre de trois jours rassemble des pharmaciens venus de toutes les provinces du pays, mais aussi de la diaspora. Le congrès a été lancé par Polydor Mbongani, coordinateur national de la Couverture santé universelle (CSU), qui a souligné le rôle essentiel des pharmaciens dans la mise en oeuvre de cette politique publique.

« La couverture santé universelle vise à garantir à chaque Congolais un accès aux soins de qualité, sans obstacle financier. L'assurance maladie obligatoire fait partie de cette stratégie pour éviter l'appauvrissement des familles causé par les maladies », a déclaré Polydor Mbongani.

De son côté, Glory Panzu, président de l'Ordre national des pharmaciens, a insisté sur le respect de la déontologie professionnelle comme condition pour renforcer la confiance du public dans le système de santé.

Ce congrès, qui a lieu tous les quatre ans, est l'occasion pour les professionnels du secteur de réfléchir à leur rôle dans la transformation du système de santé en RDC, notamment à travers une meilleure régulation du circuit du médicament et une participation active à la couverture santé universelle.