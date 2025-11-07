Congo-Kinshasa: Le 6e congrès de l'Ordre national des pharmaciens s'ouvre sur le thème de l'accès aux soins

7 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le 6e congrès ordinaire de l'Ordre national des pharmaciens de la RDC s'est ouvert jeudi 06 novembre à Kinshasa, avec pour thème central : « Quel rôle stratégique pour le pharmacien congolais dans l'accès aux soins de santé ? ».

Cette rencontre de trois jours rassemble des pharmaciens venus de toutes les provinces du pays, mais aussi de la diaspora. Le congrès a été lancé par Polydor Mbongani, coordinateur national de la Couverture santé universelle (CSU), qui a souligné le rôle essentiel des pharmaciens dans la mise en oeuvre de cette politique publique.

« La couverture santé universelle vise à garantir à chaque Congolais un accès aux soins de qualité, sans obstacle financier. L'assurance maladie obligatoire fait partie de cette stratégie pour éviter l'appauvrissement des familles causé par les maladies », a déclaré Polydor Mbongani.

De son côté, Glory Panzu, président de l'Ordre national des pharmaciens, a insisté sur le respect de la déontologie professionnelle comme condition pour renforcer la confiance du public dans le système de santé.

Ce congrès, qui a lieu tous les quatre ans, est l'occasion pour les professionnels du secteur de réfléchir à leur rôle dans la transformation du système de santé en RDC, notamment à travers une meilleure régulation du circuit du médicament et une participation active à la couverture santé universelle.

