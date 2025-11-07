Congo-Kinshasa: Introduction de l'épreuve orale d'anglais à l'Examen d'Etat dès 2026

7 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté de la République démocratique du Congo a annoncé l'introduction, dès la session 2025-2026, d'une épreuve orale d'anglais à l'Examen d'État. L'annonce a été faite par l'inspecteur général Hubert Kimbonza Sefu dans une correspondance datée du 4 novembre, adressée aux inspecteurs principaux provinciaux.

Cette mesure s'appliquera à toutes les options des humanités organisées en RDC. Elle vise à améliorer la maîtrise de l'anglais chez les élèves finalistes, afin de faciliter leur transition vers l'enseignement supérieur et leur insertion dans un monde professionnel de plus en plus globalisé.

« Nos enfants quand ils terminent leurs études au niveau du secondaire pour poursuivre les études universitaires, que ce soit en présentiel ou en ligne, ils sont confrontés à des multiples difficultés. La première, c'est celle de l'apprentissage d'une nouvelle langue. Nos enfants doivent souvent consacrer une année entière à apprendre l'anglais après le secondaire. Cette réforme vise à corriger cela dès la base », a expliqué Hubert Kimbonza Sefu.

Un dispositif similaire à l'oral de français

L'épreuve orale d'anglais sera organisée selon le même modèle que celle du français :

Pondération équivalente (2 % de la note globale),

Organisation simultanée avec les autres épreuves orales,

Résultats consignés dans la formule E80, annexée à l'instruction.

Une réunion de sensibilisation est prévue à Kinshasa avec les inspecteurs et enseignants d'anglais, afin d'assurer une mise en oeuvre harmonieuse à l'échelle nationale.

Une réforme alignée sur la Loi-cadre de 2014

Cette innovation s'inscrit dans la mise en oeuvre de la Loi-cadre n°14/004 du 11 février 2014, qui vise à former des élites capables de contribuer au développement durable du pays. Elle marque une avancée majeure dans la promotion des langues vivantes dans le système éducatif congolais.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

