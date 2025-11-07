Congo-Kinshasa: Introduction de l'épreuve orale d'anglais à l'Examen d'Etat dès 2026

Le ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté de la République démocratique du Congo a annoncé l'introduction, dès la session 2025-2026, d'une épreuve orale d'anglais à l'Examen d'État. L'annonce a été faite par l'inspecteur général Hubert Kimbonza Sefu dans une correspondance datée du 4 novembre, adressée aux inspecteurs principaux provinciaux.

Cette mesure s'appliquera à toutes les options des humanités organisées en RDC. Elle vise à améliorer la maîtrise de l'anglais chez les élèves finalistes, afin de faciliter leur transition vers l'enseignement supérieur et leur insertion dans un monde professionnel de plus en plus globalisé.

« Nos enfants quand ils terminent leurs études au niveau du secondaire pour poursuivre les études universitaires, que ce soit en présentiel ou en ligne, ils sont confrontés à des multiples difficultés. La première, c'est celle de l'apprentissage d'une nouvelle langue. Nos enfants doivent souvent consacrer une année entière à apprendre l'anglais après le secondaire. Cette réforme vise à corriger cela dès la base », a expliqué Hubert Kimbonza Sefu.

Un dispositif similaire à l'oral de français

L'épreuve orale d'anglais sera organisée selon le même modèle que celle du français :

Pondération équivalente (2 % de la note globale),

Organisation simultanée avec les autres épreuves orales,

Résultats consignés dans la formule E80, annexée à l'instruction.

Une réunion de sensibilisation est prévue à Kinshasa avec les inspecteurs et enseignants d'anglais, afin d'assurer une mise en oeuvre harmonieuse à l'échelle nationale.

Une réforme alignée sur la Loi-cadre de 2014

Cette innovation s'inscrit dans la mise en oeuvre de la Loi-cadre n°14/004 du 11 février 2014, qui vise à former des élites capables de contribuer au développement durable du pays. Elle marque une avancée majeure dans la promotion des langues vivantes dans le système éducatif congolais.