L'Université d'État des sciences humaines et de la pédagogie de l'Oural du Sud (UÉSHPSO) commence ses activités au Burkina Faso. Plusieurs événements importants y sont prévus dès la première semaine de novembre. Dès la première semaine de novembre, on y prévoit plusieurs événements importants.

La délégation comprenait le recteur de l'UÉSHPSO, Alexandre Kouznetsov, l'enseignante de russe Larissa Chibakova, ainsi que Dmitriï Gloukhariev, ministre de la coopération internationale et interrégionale de la région de Tchéliabinsk, et Vitali Litké, ministre de l'Éducation et des Sciences de la région.

Les événements officiels débuteront au Burkina Faso le 5 novembre. Ce jour-là est prévu l'inauguration officielle du Centre d'éducation ouverte en langue russe et d'enseignement du russe de l' UÉSHPSO à Ouagadougou, dans le cadre de la Maison russe non étatique.

Après cela, on organisera le Forum international de la jeunesse «Je veux découvrir le monde», destiné à mettre en avant les opportunités de l'éducation russe en Afrique et à encourager l'apprentissage de la langue et de la culture russes.

De plus, pour les habitants du Burkina Faso, les enseignants de l' UÉSHPSO mettront en oeuvre des programmes éducatifs supplémentaires : «Voyage dans le monde des contes russes» (72 h), «Le russe pour débutants» (72 h) et «Les arts et métiers russes» (36 h). Cela a été rendu possible grâce au soutien du Ministère de l'Éducation de la Fédération de Russie, du Fonds de soutien aux sciences humaines «Mon Histoire», ainsi que du Centre d'organisation d'événements scientifiques et culturels dans le domaine de la diplomatie populaire, représenté par sa directrice Natalia Rudolfovna Krasovskaïa. Plus de 150 personnes suivront ces formations. À la fin des cours, les participants recevront des certificats et des souvenirs commémoratifs

Lioubov Anfalova, chef du département des activités internationales