Niger: Deux organisations appellent à la fin des poursuites contre six journalistes

Deux organisations demandent la libération des trois journalistes incarcérés le 3 novembre 2025 au Niger pour « complicité de diffusion de document de nature à troubler l'ordre public ». Trois autres sont inculpés, dont Moussa Kaka, directeur de la Radiotélévision Saraounia, et correspondant de RFI jusqu'à l'interdiction de notre diffusion dans ce pays il y a plus de deux ans. La section nigérienne de Transparency International et l'organisation de défense de la liberté d'expression Article 19 interpellent les autorités nigériennes et appellent à la fin des poursuites.

« Diffuser une invitation à un événement public n'est pas un crime », écrit Article 19 dans son communiqué. Comme Transparency International Niger, l'organisation appelle à la libération des journalistes incarcérés à Kollo depuis le début de la semaine, et à l'abandon des charges. Ils sont accusés d'avoir relayé une invitation à un point de presse du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Transparency Niger attire aussi l'attention sur les autres journalistes actuellement en détention : huit au total, dont Ali Soumana, directeur de publication du journal Le Courrier.

« Une logique récurrente de censure et de contrôles des médias »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les deux organisations dénoncent une attaque contre la liberté d'expression et une violation des engagements internationaux pris par Niamey. Pour Article 19, la détention des trois journalistes est une « mesure punitive qui s'inscrit dans une logique récurrente de censure et de contrôles des médias » au Niger, où journalistes et activistes, poursuit l'organisation, sont « régulièrement réprimés pour des opinions ou des informations jugées discordantes ».

Pour Transparency, l'objectif est « d'anéantir le contrepouvoir médiatique ». Or, rappelle l'ONG, un journalisme libre est un rempart contre l'opacité, la corruption et la mal gouvernance.