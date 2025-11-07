Sénégal: Dakar salue de 'bonnes perspectives' pour un nouveau programme avec le FMI

Dakar — Le ministère des Finances et du Budget qui fait part jeudi "d'avancées significatives et de bonnes perspectives" vers la mise en place d'un nouveau programme avec le Fonds monétaire international (FMI) dont la mission à Dakar a pris fin le même jour.

"Il s'agit d'une perspective « rassurante pour les deux parties", s'est félicité un communiqué des services du ministère des Finances et du Budget.

Ces négociations pour un nouveau programme ont été conduites, côté sénégalais, par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba.

Des négociations qui font suite à la reconnaissance par la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, de l'existence d'une "dette cachée" sous l'ancien régime, qui continue de rejeter ces accusations.

Mme Georgieva avait annoncé en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale une mission à Dakar pour poursuivre les discussions.

Le ministère des Finances et du Budget ajoute que "des progrès significatifs" ont été enregistrés sur les principaux axes, citant la loi de finances initiale (LFI) 2026, la consolidation budgétaire et les réformes de la gestion des finances publiques.

A ce propos, le chef de la mission du FMI, Edward Gemayel, dans un entretien qu'il a accordé jeudi à l'APS et au journal Le Soleil, a constaté que les recettes prévues par la LFI 2026 sont "assez importantes". Il a recommandé aux autorités sénégalaises de "s'assurer que cette mobilisation des ressources va se matérialiser".

"Un effort de rationalisation et non de l'austérité"

Le gouvernement du Sénégal indique également avoir présenté ce jour le Projet de Loi de Finances 2026 à la Commission des Finances de l'Assemblée nationale.

"Il repose sur trois choix structurants : rétablir les équilibres macroéconomiques, moderniser la gestion budgétaire et financer un développement endogène, inclusif et durable", indique le ministère.

Parmi les points ayant "rassuré" l'équipe du FMI, figurent aussi les indicateurs qui "confirment une dynamique positive avec notamment une croissance d'environ 8% en 2025".

"Pour 2026 les perspectives positives avec une croissance projetée à 5%, avec une inflation maîtrisée à 3,1% et une pression fiscale attendue à 23,2% contre 19,3% en 2025", a insisté le département des Finances et du Budget.

Des chiffres qui, selon le communiqué, traduisent "l'impact du Plan de redressement économique et social (PRES)", présenté le 1er août dernier par le Premier ministre Ousmane Sonko.

"Dans cette logique de transparence et de responsabilité, le ministre [Cheikh Diba] a réaffirmé l'engagement du gouvernement à ramener le déficit à 7,8% en 2025, puis à 5,37% en 2026, pour atteindre la norme de convergence UEMOA de 3% dès 2027", rapportent ses services.

Le ministère des Finances et du Budget précise que "cet important ajustement budgétaire n'impacte pas la croissance du PIB en ce qu'il ne renvoie aucunement à une austérité mais à un effort de rationalisation rendu possible par les marges d'efficience budgétaire saisies opportunément, en dehors des dépenses à caractère social, ainsi que l'augmentation de ressources attendues de la mise oeuvre du PRES".

Pour le gouvernement, sa trajectoire de cet ajustement budgétaire a un objectif clair : celui de "restaurer les fondamentaux macroéconomiques pour renforcer l'activité économique ainsi que la confiance sur la gestion des finances publiques".

Il entend également créer des "perspectives nouvelles pour investir et produire au Sénégal".