Afrique: The Best FIFA Football Awards 2025 - Koulibaly et Mendy présélectionnés pour le Onze masculin

Dakar — Les internationaux sénégalais évoluant dans l'élite saoudienne Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) et Édouard Mendy (Al-Ahli SC) figurent parmi les 88 joueurs présélectionnés pour le trophée The Best - Onze masculin de la FIFA 2025, qui récompense les meilleurs joueurs du monde à leur poste.

Cette distinction s'inscrit dans le cadre des The Best FIFA Football Awards 2025, dont les lauréats seront désignés en fonction des performances réalisées entre le 11 août 2024 et le 2 août 2025.

Le Onze masculin de la FIFA (FIFPro World 11) regroupe les joueurs les plus performants de la saison, répartis en quatre catégories : gardiens, défenseurs, milieux de terrain et attaquants.

Organisée chaque année par la FIFA, la cérémonie The Best décerne également plusieurs autres distinctions prestigieuses dans les deux catégories, masculine et féminine, notamment les titres de meilleur joueur et meilleure joueuse, de meilleurs entraîneurs et meilleurs gardiens, ainsi que les prix Puskás, Fair Play et Fan Award.

Lauréat du titre de The Best- Gardien de but masculin de la FIFA 2021, Edouard Mendy avait été récompensé pour sa saison exceptionnelle avec Chelsea, marquée notamment par la conquête de la Ligue des champions européenne.