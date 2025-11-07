Togo: Kagbara veut être utile

7 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Le président du Parti Démocratique Panafricain (PDP) et sénateur, Innocent Kagbara, se prépare à défendre plusieurs propositions de son parti lors de l'examen du projet de loi de finances 2026 par le Sénat.

Parmi ses priorités : l'augmentation des ressources pour l'éducation et l'économie, et la mise en place de mesures contre l'inflation pour protéger le pouvoir d'achat.

Le PDP encourage notamment une refonte de l'école togolaise vers une éducation plus inclusive et professionnalisante, adaptée aux réalités.

Sur le plan économique, Kagbara appelle à un meilleur soutien aux PME-PMI, notamment à travers une politique de financement plus ambitieuse, soulignant que le secteur privé est clé pour l'emploi et la richesse nationale.

Membre de la commission "secteur privé et industrie" au Parlement de la Cédéao, il promet également de porter ces préoccupations à l'échelle régionale.

