Congo-Brazzaville: Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement - Le pays veut jouer sa partition

La République du Congo a réaffirmé, à l'occasion de la célébration de la 39e édition de la Journée nationale de l'arbre, le 6 novembre, son engagement à être « la mère » de la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement pour la période 2027-2036.

A travers le thème de la Journée nationale de l'arbre, édition 2025, « Un arbre, une forêt, une plantation pour un Congo florissant pendant la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement », le pays annonce déjà ses couleurs. « L'histoire retiendra que le Congo fut la mère de la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement pour la période 2027-2036, adoptée en avril 2025 à la quasi-unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies. Ce succès diplomatique, fruit du plaidoyer lancé par le chef de l'État lors de la Cop27 à Sharm El Sheikh, en Egypte, marque une étape historique pour l'humanité qui reconnaît que l'avenir du climat passe par le retour des arbres et érige notre pays en conscience verte du monde », a rappelé la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, dans le message du gouvernement, précisant qu'au moment où beaucoup annoncent la destruction de 4 millions d'hectares de forêts chaque année, le Congo proclame le renouveau des forêts.

Selon elle, il revient aux Congolais de transformer cette fierté en action, d'autant plus qu'au-delà du symbole de planter un arbre, il importe de renouveler le pacte entre l'homme et la nature. Il s'agit également, a-t-elle poursuivi, de croire à la paix, à la fertilité et à la continuité. « C'est aussi préparer les conditions d'une économie verte, inclusive et résiliente portée par nos jeunes et par les femmes. C'est pourquoi, au nom du gouvernement, j'appelle à une mobilisation nationale et patriotique autour des sites officiels de planting, aménagés dans chaque département. À Brazzaville, le site de la patte d'oie, dans le bloc Tennis Club, près du stade Massamba-Débat, a été reboisé et a accueilli la cérémonie officielle. Partout ailleurs, chaque plante mise en terre sera une promesse de croissance, une prière silencieuse pour l'avenir », a exhorté Rosalie Matondo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a, par ailleurs, salué la 9e édition de la « Foire aux plants », le rendez-vous des mains vertes, qui met à la disposition du public, une diversité d'espèces forestières et fruitières à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Oyo et dans toutes les pépinières du service national de reboisement. Cette initiative prolonge, a-t-elle dit, la chaîne de solidarité écologique que le pays construit année après année. « En cette édition de célébration, plantons avec gratitude, plantons pour nous, pour nos enfants et pour ceux qui viendront après eux, car chaque arbre planté aujourd'hui est un acte de vie, de souveraineté écologique, un serment de paix, un investissement dans la durée. En plantant, nous confirmons au monde que le Congo demeure ce pays de vision, ce pays d'espérance, ce pays où la forêt est à la fois patrimoine, avenir, et mission », a conclu la ministre de l'Economie forestière, invitant à planter un arbre forestier ou fruitier sur toute l'étendue du territoire national.

Notons que la célébration du 6 novembre 2025 coïncide avec l'ouverture à Belém, au Brésil, des travaux de la COP 30 ; sommet qui réunit les chefs d'État et de gouvernements du monde. Fidèle à son engagement, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a accompli son devoir civique en plantant un arbre à Oyo, dans le département de la Cuvette, le 2 novembre avant de se rendre au Brésil.