Cote d'Ivoire: 35 ans après - Le 7 novembre 1990, Alassane Ouattara entrait à la Primature...

7 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le 7 novembre 1990 marque une date charnière dans l'histoire politique contemporaine de la Côte d'Ivoire. Il y a exactement 35 ans, Alassane Ouattara, alors Gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), était nommé Premier ministre par le Président Félix Houphouët-Boigny. Cette nomination, intervenue dans un contexte économique difficile, allait ouvrir une nouvelle phase de réformes et de transformations profondes au sein de l'État ivoirien.

Dès son entrée en fonction, Alassane Ouattara, technocrate reconnu sur la scène internationale, s'est vu confier une mission délicate : redresser une économie fragilisée par la chute des cours des matières premières, l'endettement accru et les contraintes structurelles qui pesaient sur le pays depuis la seconde moitié des années 1980.

Pour y parvenir, il s'est engagé dans une série de mesures ambitieuses visant à stabiliser les finances publiques, améliorer la gouvernance économique et renforcer la compétitivité du pays.

Son action à la Primature a été marquée par la mise en oeuvre de réformes structurelles majeures, notamment la restructuration du secteur public, la rationalisation des dépenses de l'État et la relance de la coopération avec les institutions financières internationales. Ces réformes, parfois difficiles mais nécessaires, avaient pour objectif de préserver les fondamentaux économiques du pays et d'assurer la continuité du modèle de développement initié sous le Président Houphouët-Boigny.

Sur le plan politique, la nomination d'Alassane Ouattara traduisait également la volonté du Chef de l'État d'ouvrir davantage l'espace gouvernemental à des profils technocratiques capables de répondre aux exigences d'un contexte international en pleine mutation. Elle marquait aussi une étape importante dans l'évolution du paysage politique ivoirien, au moment où s'amorçait l'ère du multipartisme et des débats démocratiques élargis.

Trente-cinq ans après cette nomination, l'événement reste marquant dans la mémoire collective. En effet, le passage d'Alassane Ouattara à la tête du gouvernement a posé les bases de son influence politique future, tout en constituant un tournant majeur dans la conduite des affaires économiques du pays.

Pour de nombreux observateurs, cette période a été déterminante dans la trajectoire qui mènera plus tard l'homme d'État à de hautes responsabilités nationales.

Aujourd'hui encore, le 7 novembre 1990 demeure une date symbolique, rappelant la rencontre entre expertise économique, volonté de réforme et exigence de modernisation dans la gestion publique ivoirienne.

