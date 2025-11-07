Sénégal: Kaolack/ Gestion du système environnemental à la base - Le Pacasen capacite les collectivités territoriales

Le Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen) en collaboration avec l'Agence régionale pour le développement (Ard), celle du développement municipal (ADM) et les représentants des communes et Directions régionales de l'environnement et des établissements classés (DREEC) de Kaolack, Kaffrine et Fatick termine, ce vendredi 6 novembre, un atelier de deux (2) jours ouvert aux communes des dites régions.

Ainsi, inscrit dans le cadre du programme intitulé "Coaching territorial continu" (CTC), cet atelier a été initié pour renforcer les capacités des collectivités territoriales en leur offrant une meilleure compréhension et application du manuel technique de gestion environnementale et sociale (Ges), du guide de participation citoyenne dans leurs communes respectives, et autres mécanismes de gestion des plaintes (MGP) afin de leur permettre d'atteindre les conditions minimales obligatoires (CMO) et les indicateurs de performance (Idp) recherchés. L'atelier était aussi le lieu de renforcer la gouvernance locale, de susciter une amélioration institutionnelle au sein des collectivités territoriales et favoriser surtout une durabilité en termes d'investissement.

Avec le soutien de l'agence régionale pour le développement (Ard), des partenaires techniques tels que la Direction régionale de l'environnement et des établissements classés (DREEC), et l'Agence de développement municipal (ADM), ce programme CTC a aussi été initié pour susciter une culture de performance, de transparence et surtout de redevabilité sur l'ensemble des collectivités territoriales établies dans sa zone d'intervention. Même s'il constitue aujourd'hui un pilier essentiel au dispositif appui/conseil pour le Pacasen, ce programme est aussi une opportunité pour doter les collectivités territoriales de la performance devant conditionner l'allocation des ressources à l'attente des résultats prédéfinis et leur accompagnement continu à travers le CTC et la formation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le fond, ce programme a aussi été agité par le Pacasen pour permettre aux collectivités territoriales de rester en conformité avec les exigences du code de l'environnement et les principes de la Banque mondiale dans le cadre du programme "For-résult" (PforR) d'autant que les activités financées dans le cadre du Pacasen peuvent pour autant générer des impacts environnementaux et sociaux nécessitant une gestion rigoureuse.

Ainsi au-delà du manuel technique de gestion environnementale et sociale et le guide de la participation citoyenne dont les collectivités territoriales sont aujourd'hui appelées à se servir dans leur gestion, il est désormais devenu un impératif pour chaque commune de respecter les dispositions du manuel de procédure relatif à l'évaluation environnementale et sociale des projets et une nécessité de dérouler un mécanisme fonctionnel de gestion des réclamations et autres plaintes au sein des communes. Il faut cependant ajouter qu'en marge des travaux d'atelier, cette rencontre a aussi été sanctionnée par une visite de terrain permettant à toutes les parties de s'enquérir de la situation et mesurer l'impact du programme dans les communes.