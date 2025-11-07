Pape Thiaw a dégagé sa liste pour le match de prestige entre le Sénégal et le Brésil, en amical, prévu le 15 novembre prochain à Londres et celui face au Kenya le 18 novembre à Antalya en Turquie. Une liste de 27 joueurs marquée par l'arrivée de deux nouveaux. Convaincu par le « projet », du sélectionneur l'ailier Ibrahim Mbaye (17 ans, PSG) et le défenseur central Mamadou Sarr (20 ans, RC Strasbourg) intègrent la tanière. Blessé et indisponible lors des dernières fenêtres internationales, Assane Diao fera également son retour dans le groupe de même que Boulaye Dia et Rassoul Ndiaye.

Le sélectionneur Pape Thiaw a publié hier jeudi la liste des 27 joueurs retenus pour les deux matchs amicaux du mois de novembre face au Brésil, le 15 novembre, à Londres et trois jours plus tard contre le Kenya, le 18 novembre, à Antalya en Turquie. A l'exception de Krépin Diatta absent pour raison de blessure, le sélectionneur national maintient logiquement son noyau de cadres. Deux nouveaux visages font leur apparition dans la tanière.

Il s'agit de Ibrahima Mbaye du Paris Saint-Germain et Mamadou Sarr de Strasbourg.Le jeune ailier du PSG qui aussi évolué dans les catégories jeunes U16, U17, U18 et U20 français, opte pour le Sénégal, convaincu par le projet séduisant marqué par les qualifications à la Can et au Mondial. A noter également dans cette liste le retour remarqué de l'attaquant Assane Diao. Indisponible après plusieurs mois pour raison de blessure, l'attaquant du club italien de Como signe son retour dans la Tanière. Tout comme Rassoul Ndiaye.

LISTE DES 27 LIONS CONVOQUES :

Gardiens : Édouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf.

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs, Mamadou Sarr, Antoine Mendy, Ilay Camara, El Hadji Malick Diouf.

Milieux : Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Mamadou Lamine Camara, Pathé Ciss, Rassoul Ndiaye, Pape Gueye.

Attaquants : Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Cherif Ndiaye, Boulaye Dia, Cheikh Tidiane Sabaly, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Habib Diallo.