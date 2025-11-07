Afrique: Initiative présidentielle Faso Mêbo - Les Afrodescendants apportent 23 tonnes de ciment

6 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Soumaila BONKOUNGOU

Présents au Burkina, depuis près de deux semaines, la délégation des Afrodescendants et de la diaspora africaine est allée apporter son soutien de 23 tonnes de ciment à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo, jeudi 6 novembre 2925, à Ouagadougou.

L'Initiative présidentielle Faso Mêbo continue d'enregistrer des appuis de diverses natures. En effet, jeudi 6 novembre 2025, dans les locaux de l'ex-lycée Philippe-Zinda-Kaboré, les responsables de l'Initiative présidentielle ont reçu un don des Afrodescendants et de la diaspora africaine qui séjournent depuis quelques jours dans la capitale burkinabè. Ce don est composé de 23 tonnes de ciment. Selon la présidente de l'Institut de développement de la Diaspora africaine (ADDI), Dr Arikana Chihombori, qui conduit la délégation, il s'agit, par ce geste, d'encourager la dynamique de construction endogène du Burkina qui se mène sous le leadership du Président capitaine Ibrahim Traoré.

« Nous sommes ici aujourd'hui pour répondre à l'appel de Son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le leader intrépide, le leader transformateur, le leader qui est véritablement au service du peuple, un homme qui incarne ce qui nous attend, en tant qu'Africains », a-t-elle déclaré. En effet, Dr Arikana Chihombori a fait savoir qu'il était de bon ton pour la délégation de témoigner son encouragement en apportant sa part contributive à l'élan de construction du pays. « Nous continuerons à apporter davantage notre contribution, car, nous sommes très fiers du peuple burkinabè.

C'est une petite contribution, mais nous allons continuer à soutenir le travail que vous accomplissez tous ici au Burkina », a-t-elle insisté. Dr Arikana Chihombori a, au regard de la noblesse des actions menées dans le cadre de Faso Mêbo, invité l'ensemble du peuple burkinabè à toujours faire chorus derrière le Président Ibrahim Traoré pour gagner la bataille de la souveraineté en cours pour le bien de tous. Avant de prendre congé des lieux, les donateurs du jour ont participé à la confection des pavés.

