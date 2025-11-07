Sénégal: Kédougou - Un taux d'électrification de 60,47 % attendu dans la région

En procédant ce jeudi à l'inauguration du poste électrique du village de Madina Kénioto, le ministre de l'énergie du pétrole et des mines, Birame Soulèye Diop a révélé que le nombre total de localités électrifiées à Kédougou atteindra bientôt 283, portant ainsi le taux d'électrification de la région à 60,47 %.

Le ministre Birame Soulèye Diop effectue ce jeudi et vendredi, une tournée dans la région de Kédougou pour procéder à la mise en service d'installations électriques dans le cadre des projets d'électrification rurale exécutés par I'agence sénégalaise d'électrification rurale (Aser). Il est accompagné du directeur général de l'agence sénégalaise d'électrification rurale (Aser) Jean Michel Séne et du directeur général de l'Aner, Diouma Kobor.

En procédant à l'inauguration du poste électrique du village de Madina Kénioto (situé dans la commune de Bandafassi), le ministre de l'énergie du pétrole et des mines a ainsi annoncé que le nombre total de localités électrifiées à Kédougou atteindra bientôt 283. « Ce qui portera le taux d'électrification de la région de Kédougou à 60,47 % » a-t-il évalué.

Faisant le point sur l'état d'avancement global de l'électrification dans la région de Kédougou, Birame Soulèye Diop a confié que 133 localités sont en cours d'électrification dans le cadre des projets pilotés par l'Aser, 74 autres prises en charge par la Senelec, et 10 en cours d'électrification avec le Pudc.

Il a surtout tenu à rappeler que la région de Kédougou demeure l'une des zones les plus affectées par les inégalités en matière d'accès à l'électricité. Informant ainsi que sur environ 468 localités rurales, seules 66 sont aujourd'hui électrifiées, soit un taux de couverture de 14,10 %.

Insistant sur l'urgence d'agir pour réduire les disparités territoriales et pour assurer une plus grande équité entre les régions, le ministre a renchéri que dans le département de Kédougou, seules 35 localités sont électrifiées sur 205, soit un taux de 17,03%.

« Au-delà de la fourniture et de l'installation d'infrastructures électriques modernes, l'ambition du gouvernement va dans le sens d'améliorer les services sociaux de base et la dynamisation des activités économiques locales" a dit le ministre.

Tout compte fait, Birame Soulèye Diop a fait savoir que l'État du Sénégal travaille « activement » à l'élaboration et à la structuration de nouveaux projets en vue d'atteindre l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2029.