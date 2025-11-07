Sénégal: Coopération Sino-sénégalaise - Le centre d'hébergement de l'Arène nationale réceptionné

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a réceptionné, ce jeudi, le centre d'hébergement de l'Arène nationale de lutte à Pikine. Fruit de la coopération entre le Sénégal et la Chine, cette infrastructure moderne vise à améliorer les conditions d'accueil et de travail des athlètes.

En recevant officiellement, hier, les clés du nouveau centre d'hébergement de l'Arène nationale, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a exprimé son «immense plaisir» et sa «profonde satisfaction». Elle a estimé que «cette infrastructure offrira des conditions d'accueil et de travail optimales au personnel de sécurité, aux athlètes et aux clubs sportifs engagés dans les compétitions nationales et internationales». Ce bâtiment constitue l'un des résultats concrets du projet d'assistance technique pour l'entretien de l'Arène nationale, un programme triennal financé par un don de la coopération chinoise. Ce projet vise à renforcer les capacités techniques, à améliorer la gestion de l'Arène et à appuyer la formation du personnel chargé de la maintenance.

Khady Diène Gaye a profité de l'occasion pour réaffirmer la reconnaissance du gouvernement du Sénégal envers la République populaire de Chine pour son accompagnement constant dans le développement du sport national. Dans cette dynamique, le ministre a annoncé de nouveaux projets structurants, notamment la construction du centre de haute performance sportive de Thiès et la seconde phase du projet d'entretien de l'Arène nationale, qui comprendra la réalisation d'un réfectoire de cent places. «Ces initiatives traduisent notre vision d'un sport sénégalais moderne, performant et ancré dans les standards internationaux», a-t-elle noté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ambassadeur de Chine, Li Zhigang, a salué cette nouvelle étape du partenariat sportif entre les deux pays. Il a rappelé que l'Arène nationale, inaugurée en juillet 2018, en présence du Président Xi Jinping, est «un édifice emblématique de la coopération dynamique entre la Chine et le Sénégal». Il a également souligné que, depuis 2023, une équipe technique chinoise est mobilisée pour accompagner la maintenance, former le personnel local et renforcer les compétences professionnelles des équipes sénégalaises.