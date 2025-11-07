Sénégal: Financement des PME - Le Cciad et le Fonsis conjuguent leurs efforts

«L'accès au financement reste l'un des défis majeurs pour nos acteurs économiques, en particulier les Pme qui constituent l'immense majorité de notre tissu productif», a déclaré Ibrahima Lô, premier vice-président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (Cciad). Ce constat a situé le contexte de la signature de l'accord-cadre entre le Fonds souverain d'Investissements stratégiques (Fonsis) et la Cciad. Ce partenariat a pour vocation de permettre l'émergence de champions locaux grâce à un accès aux financements facilités.

L'idée est de permettre à ces acteurs économiques de mieux développer les activités afin de contribuer, de manière plus significative et durable, sur la balance économique nationale. Le premier vice-président de la Cciad a salué l'initiative du Fonsis qui propose des solutions de financement innovantes, notamment par des fonds alignés sur les principes de la finance islamique -une approche éthique, inclusive et ancrée dans l'économie réelle. M. Lô a souligné le rôle clé de la Cciad comme interface, accompagnateur et catalyseur de connexions stratégiques pour permettre aux entreprises de saisir ces opportunités.

Le directeur général du Fonsis, Babacar Gning, a présenté ce partenariat comme une « alliance vitale» pour transformer les Pme en champions nationaux. «Le Fonsis est un instrument de souveraineté économique», a-t-il déclaré. Pour y remédier, le Fonsis a mobilisé quatre fonds : Teranga Capital (4,5 milliards de FCfa pour les Pme locales), le We! Fund (11 milliards de FCfa pour l'autonomisation économique des femmes), le Fonds islamique de relance (20 milliards de FCfa pour les entreprises à fort potentiel) et Oyass Capital (50 milliards de FCfa pour les champions nationaux).

Au total, 86 milliards de FCfa sont injectés pour lier ambitions entrepreneuriales et ressources financières.

