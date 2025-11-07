Sénégal: Montée des eaux, emploi, agriculture - Pastef plaide pour le Walo

Sous l'impulsion du parti Pastef (Les Patriotes africains du Sénégal pour le Travail, l'Éthique et la Fraternité), les membres de la Coordination départementale de Dagana s'engagent dans une démarche de proximité afin d'établir un contact direct avec les populations et de prêter une oreille attentive à la communauté locale.

L'objectif est, entre autres, d'anticiper les grands défis liés à l'emploi, à la transformation, à l'agriculture et au secteur informel. De Richard-Toll à Bokhol en passant par les autres communes du département, la délégation, conduite par Abdou Khadre Fofana, coordonnateur départemental de Pastef, accompagné des députés Mariama Diamanka et Ibrahima Mbodj et des coordonnateurs communaux, s'est rendue à Diamaguène Gaya, dans la commune de Richard-Toll, où ils ont rencontré des chefs de famille dont les maisons sont menacées par la montée des eaux du fleuve. « Nous sommes très sensibles à la situation que vivent nos parents. La montée des eaux est une réalité. C'est pourquoi nous nous sommes déplacés pour voir comment nous pouvons ensemble trouver des solutions. Nous avons interpellé les autorités, pour que des mesures urgentes soient prises », a déclaré M. Fofana.

Au-delà de ces visites dans les communes de Bokhol, Richard-Toll, Gnith et Rosso Béthio, les membres de Pastef ont saisi l'occasion pour recueillir certaines préoccupations des populations. Le but est d'élaborer un plaidoyer qui sera proposé aux deux parlementaires du département. Les préoccupations liées à l'emploi, à l'agriculture, au foncier, à la valorisation des ressources dans le Walo...seront prises en compte.

Selon le député Ibrahima Mbodj, l'idée est d'avoir un bon plaidoyer qui prend en compte les questions les plus urgentes pour l'émergence du Walo. « L'objectif est de recueillir le maximum de préoccupations relatives aux questions de développement, des infrastructures, etc., qui seront défendues devant l'Assemblée nationale », a-t-il rappelé. Pastef de Dagana entend, à travers ces tournées, s'imposer comme le porte-étendard d'une politique alliant perspicacité et pragmatisme.

