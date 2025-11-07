Madagascar: Sécurité publique - Une nouvelle approche policière annoncée

7 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Haja Léo

Hier, devant la presse, le directeur général de la Police nationale, le commissaire divisionnaire Ravony Jean Victor Tsaramonina, a livré un discours ambitieux, porteur d'espoir et de promesses pour un « paradis de sécurité publique ».

De sa voix dominante, il a affirmé que la population serait bientôt en sécurité, grâce à une transformation profonde de la Police nationale, tant dans sa conduite que dans ses services sur le terrain et dans les bureaux.

« Désormais, la Police sera porteuse de solutions et non source de problèmes. La population ne verra plus en nous une force répressive. Nous instaurons une véritable police de proximité, une police familière, sans pour autant renoncer à notre autorité. Nous privilégions la sensibilisation et l'éducation avant la sanction», explique-t-il, visiblement fier de son initiative et des nouvelles pratiques mises en oeuvre.

Le directeur général fixe un délai clair : dans deux mois, les résultats doivent être palpables.

« Les policiers ne doivent pas viser des résultats pour plaire à leurs supérieurs, mais pour répondre aux attentes de la population », martèle-t-il.

