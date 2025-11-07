Burkina Faso: Festival des moissons 2025 - Chinois et Burkinabè moissonnent à Boulbi

L'ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso a organisé la célébration du Festival des moissons de l'amitié sino-burkinabè de l'année, jeudi 6 novembre 2025, à Boulbi, dans la région du Kadiogo.

La République populaire de Chine magnifie la période des récoltes, à travers le Festival des moissons. Au Burkina Faso, son ambassade a organisé, pour l'année 2025, la célébration de cette fête sous le nom de Festival des moissons de l'amitié sino-burkinabè, jeudi 6 novembre 2025, à Boulbi, dans la région du Kadiogo. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités chinoises et burkinabè après une séance de lancement de fauche des nouvelles variétés de riz hybride chinois dans une rizière d'expérimentation à Boulbi.

L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, Zhao Deyong, a soutenu qu'en automne, les greniers débordent et l'année s'achève dans l'abondance, tout en rendant hommage aux acteurs de la coopération agricole sino-burki-

nabè. « Tout effort mérite récompense. La diligence et la simplicité des agriculteurs burkinabè résonnent en parfaite harmonie avec l'esprit agricole chinois, selon lequel, chaque grain est le fruit d'un labeur acharné.

Ce sont vos mains couvertes de terre qui ont rempli vos greniers et vos dos au teint de bronze qui ont soutenu la prospérité du Burkina », a-t-il déclaré. Le diplomate chinois a rappelé que l'équipe chinoise du mil et celle de l'assistance technique agricole se sont rendues sur le terrain pour la démonstration de variétés de riz et de mil chinois, la formation aux techniques agricoles, la fourniture d'équipements, la création de villages pilotes et le partage d'expertise en agronomie et en lutte contre la pauvreté en Chine.

« Depuis 2024, des parcelles de démonstration sur 175 hectares ont été mises en place et la promotion d'une agriculture sur 12 000 hectares a été effective. Plus de 10 000 agriculteurs et personnels techniques ont été formés, plus de 70 000 supports techniques distribués », a précisé l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina.

Un soutien technique à la sécurité alimentaire

Il a ajouté que ces efforts ont contribué à accroître le rendement moyen par hectare de 4,5 fois au Burkina, apportant un soutien technique à la sécurité alimentaire du Burkina Faso et insufflant la « sagesse chinoise » dans le développement de la modernisation agricole burkinabè. Zhao Deyong a, par ailleurs, salué le partenariat stratégique entre la Chine et le Burkina dans les domaines de la santé, de la sécurité, de l'énergie solaire, etc.

Il a traduit l'engagement de la Chine à soutenir l'Offensive agro-sylvo-pastorale et halieutique et le voeu des deux pays de tisser des liens culturels en 2026. Le Secrétaire général (SG) du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Gaoussou Sanou, a confié que la coopération bilatérale va permettre au Burkina de bénéficier de l'expertise agricole chinoise et de produire par lui-même. Il s'agit aussi de répondre aux actions de résilience, d'augmenter les rendements agricoles et d'atteindre la production d'un million de tonnes de riz par an dans le cadre de l'Offensive agro-sylvo-pastorale et halieutique.

« Sur le site de Boulbi, il y a des variétés de riz qui ont été testées dans le sens de voir les variétés chinoises qui peuvent s'adapter à nos conditions pédologiques, agricoles et climatiques et qui viendront accompagner les variétés existantes (TS2, FKR 19, Orylux). Nous avons constaté que le niveau de rendement est meilleur », s'est réjoui Gaoussou Sanou. Quant au président de la coopérative agricole de Boulbi, Issaka Ouédraogo, il a remercié les acteurs chinois et burkinabè qui soutiennent la production agricole au Burkina.